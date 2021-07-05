Также произошел сход селевого потока. Улицы во многих районах полуострова парализованы, локально подтоплены дома. На территории полуострова объявлено штормовое предупреждение. Проведена эвакуация 164 человек, из них 31 ребенок. С пострадавшими работают психологи.
Аварийно-восстановительные работы после ливней продолжаются. Идет откачка воды из подвалов и частных домов, а также расчистка русла реки от деревьев и каменно-песочного грунта.
В Бахчисарайском районе подготовлено 12 пунктов временного размещения, уточняет ГУ МЧС РФ по Республике Крым.