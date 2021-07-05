Ряд населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма затопило в результате сильных ливней и последующего выхода из берегов трех рек - Бельбек, Коккозка и Бага

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