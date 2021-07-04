Донецк - город уникальных людей. Почти каждый житель города выделяется чем-то особенным. Наш герой Эдуард Костандян легко мог позволить себе безбедную жизнь в России, однако вернулся в охваченный войной Донбасс и занялся физическим воспитанием детей
Сегодня мы познакомим вас с руководителем «Группы всестороннего развития», мастером спорта СССР по греко-римской борьбе, а также участником донецкой шоу-группы «Два с половиной кума» Эдуаром Костандяном.
Он расскажет, как принял это решение, а вы собственными глазами увидите, чем оно обернулось.
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