Донецк - город уникальных людей. Почти каждый житель города выделяется чем-то особенным. Наш герой Эдуард Костандян легко мог позволить себе безбедную жизнь в России, однако вернулся в охваченный войной Донбасс и занялся физическим воспитанием детей

Украина.ру на Youtube Матвейчев назвал дату вхождения Украины в состав России