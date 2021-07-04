Дети на войне. Ангелов Донбасса стало больше
Дети на войне. Ангелов Донбасса стало больше
© РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
Сегодня мы познакомим вас с руководителем «Группы всестороннего развития», мастером спорта СССР по греко-римской борьбе, а также участником донецкой шоу-группы «Два с половиной кума» Эдуаром Костандяном.

Он расскажет, как принял это решение, а вы собственными глазами увидите, чем оно обернулось.