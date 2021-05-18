• 00:50 — как изменилась жизнь крымских татар с 2014 года;
• 02:30 — как на Украине защищают интересы крымских татар;
• 05:30 — ущемляют ли права крымских татар в Крыму;
• 08:10 — о жизни крымских татар в Херсонской области;
• 10:20 — чего достиг президент Украины Владимир Зеленский за два года?
Во вторник, 18 мая, исполняется 77 лет со дня депортации народов Крыма. В тот день в 1944 году в Среднюю Азию были отправлены эшелоны с крымскими татарами, а вслед за ними свои дома пришлось оставить грекам, болгарам, итальянцам, армянам и другим народам. Всего в мае 1944-го депортации подверглись представители 13 народов, проживавших на полуострове в довоенное время.