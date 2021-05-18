Народный депутат Украины 5-6-го созывов Алексей Журавко рассказал, как изменилась жизнь крымских татар после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о реабилитации крымско-татарского народа

Политолог Форманчук развеял украинскую ложь о тяжелой жизни татар в Крыму © Украина.ру 00:50 — как изменилась жизнь крымских татар с 2014 года;

• 02:30 — как на Украине защищают интересы крымских татар;

• 05:30 — ущемляют ли права крымских татар в Крыму;

• 08:10 — о жизни крымских татар в Херсонской области;

• 10:20 — чего достиг президент Украины Владимир Зеленский за два года?

Во вторник, 18 мая, исполняется 77 лет со дня депортации народов Крыма. В тот день в 1944 году в Среднюю Азию были отправлены эшелоны с крымскими татарами, а вслед за ними свои дома пришлось оставить грекам, болгарам, итальянцам, армянам и другим народам. Всего в мае 1944-го депортации подверглись представители 13 народов, проживавших на полуострове в довоенное время.