Киевский журналист Владимир Скачко рассказал, как украинские олигархи будут защищать свои активы

Скачко рассказал, чем для Украины обернется конфликт между США и РФ © кадр из видео Украина.ру

— 00:40 Действительно ли Зеленский решил бороться с украинскими олигархами?

— 03:50 Как украинские олигархи будут защищать свои активы?

— 06:00 Зачем Зеленский решил ликвидировать украинских олигархов?

— 10:15 Могут ли украинские олигархи пойти на сближение с Россией? И нужно ли такое сотрудничество российскому руководству?

— 15:20 Есть ли политическое будущее у Виктора Медведчука?

Напомним, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука подозревают в госизмене. Однако политик отрицает свою вину. Прокуратура потребовала ареста депутата или залога в €10 млн, однако из-за санкций СНБО его счета заморожены, и деньгами он воспользоваться не может.