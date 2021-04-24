Политолог Сергей Марков проанализировал, почему Владимир Путин не упомянул в послании Федеральному собранию Донбасс

Донбасс на линии огня © Facebook, Операція об'єднаних сил | Facebook, Операція об'єднаних сил | Перейти в фотобанк Сергей Марков журналистам издания Украина.ру.

Кроме того, эксперт рассказал о настроениях жителей Луганской и Донецкой народных республик.

В ДНР 22 и 23 апреля прошел международный форум «Единство русских: защита прав и свобод», на котором была представлена Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины.

Сергей Марков также принял участие в форуме. Мероприятие стало продолжением форума «Русский Донбасс», который прошел в январе.