Почему Россия не признаёт республики Донбасса? Как интегрировать экономику республик в российскую? На эти вопросы ответил Сергей Марков журналистам издания Украина.ру.
Кроме того, эксперт рассказал о настроениях жителей Луганской и Донецкой народных республик.
В ДНР 22 и 23 апреля прошел международный форум «Единство русских: защита прав и свобод», на котором была представлена Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины.
Сергей Марков также принял участие в форуме. Мероприятие стало продолжением форума «Русский Донбасс», который прошел в январе.