Политолог Андрей Кошкин 16 апреля рассказал, как санкции США против России повлияют на ситуацию в Донбассе

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Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, сообщила пресс-служба Белого дома. Ограничительные меры, в частности, коснутся российского госдолга. Также санкции вводятся против 16 организаций и 16 физических лиц. Помимо этого, США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. После введения санкций посол США был вызван в МИД РФ. Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и будет отвечать на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, вероятные новые санкции США не поспособствуют встрече президентов России и США.