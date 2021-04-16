Украина.ру совместно с Россотрудничеством в рамках нашего спецпроекта «Украинское досье» проведёт мультимедийную конференцию «Нацизм не пройдет: день памяти Олеся Бузины». Начало 16 апреля в 13:00

Валентина Павловна Бузина: Постоянно думаю о том, почему его отобрали у меня © РИА Новости, Нина Зотина Олесь Бузина. Он был героем и символом борьбы с украинским нацизмом.

Все причастные к убийству люди не скрывают своей принадлежности к бандеровско-нацистским формированиям. И никто до сих пор не понес наказания.

Нацизм остается неотъемлемой частью государственной идеологии украинского режима. Война в Донбассе — это также нацизм в действии. Денацификация Украины неизбежна, убийцы Олеся будут наказаны, как и другие нацистские преступники.

Участники:

— секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир;

— российский политолог Алексей Кочетков;

— пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон;

— украинский журналист Павел Волков;

— украинский журналист Елена Маркосян;

— бывший народный депутат Украины Вадим Колесниченко;

— председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман;

— профессор кафедры истории и философии РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Мармазова.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.