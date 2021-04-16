Ровно шесть лет назад, 16 апреля 2015 года, в Киеве был убит журналист, писатель, историк Олесь Бузина. Он был героем и символом борьбы с украинским нацизмом.
Все причастные к убийству люди не скрывают своей принадлежности к бандеровско-нацистским формированиям. И никто до сих пор не понес наказания.
Нацизм остается неотъемлемой частью государственной идеологии украинского режима. Война в Донбассе — это также нацизм в действии. Денацификация Украины неизбежна, убийцы Олеся будут наказаны, как и другие нацистские преступники.
Участники:
— секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир;
— российский политолог Алексей Кочетков;
— пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон;
— украинский журналист Павел Волков;
— украинский журналист Елена Маркосян;
— бывший народный депутат Украины Вадим Колесниченко;
— председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман;
— профессор кафедры истории и философии РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Мармазова.
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.