В новом выпуске «Утро на Украина.ру» вы узнаете:

— Победа Байдена на президентских выборах в США;

— Американист Вероника Крашенинникова о ситуации в США после победы Байдена;

— Протесты в Ереване;

Донбасс, Украина и СНГ: о чем рассказал Путин на большой пресс-конференции © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

— Социолог Евгений Копатько объяснил, почему Зеленский не выполняет Минские соглашения;

— Протесты предпринимателей в Киеве;

— Олег Царев о роли Геннадия Кернеса в развитии Харькова;

— Народный депутат Украины 4-5-го созывов Евгений Филиндаш о протестах предпринимателей в Киеве;

— О чем Владимир Путин рассказал на пресс-конференции;

— Статистика мигрантов в России;

— Как Санкт-Петербург украсили к Новому году.