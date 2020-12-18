— Победа Байдена на президентских выборах в США;
— Американист Вероника Крашенинникова о ситуации в США после победы Байдена;
— Протесты в Ереване;
- Протесты молдавских фермеров в Кишиневе;
— Социолог Евгений Копатько объяснил, почему Зеленский не выполняет Минские соглашения;
— Протесты предпринимателей в Киеве;
— Олег Царев о роли Геннадия Кернеса в развитии Харькова;
— Народный депутат Украины 4-5-го созывов Евгений Филиндаш о протестах предпринимателей в Киеве;
— О чем Владимир Путин рассказал на пресс-конференции;
— Статистика мигрантов в России;
— Как Санкт-Петербург украсили к Новому году.