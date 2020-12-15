В Киеве начались ожесточенные акции протеста движения SaveФОП

Движение представляет малый бизнес и требует отмены ряда законов. В частности закона о расширении использования кассовых аппаратов и сужении категорий, имеющих право на упрощенную схему налогообложения.

Сегодня, 15 декабря, ФОПовцы начали «Налоговый майдан». От Рады они прошли маршем до Офиса президента, а после спустились на площадь Независимости, где попытались разбить палатки.

Однако этого не позволила полиция: завязались драки, силовики применили слезоточивый газ. Сейчас людям удалось установить небольшое количество палаток. На площади остается до тысячи человек. Протестующие собираются провести ночь на Майдане.