Об итогах второго тура выборов мэров в семи городах Украины, в частности в Одессе, в скайп-интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Андрей Золотарев

В воскресенье, 15 ноября, состоялся второй тур выборов мэра в Одессе, Сумах, Херсоне, Луцке, Каменец-Подольском, Украинке и в Краматорске.

В Одессе экзитполы показали противоположные результаты выборов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Геннадий Труханов имеет российское гражданство.

По данным экзитпола Киевского международного института социологии, побеждает в Одессе Геннадий Труханов: он набрал 55% голосов, а кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик — 42%.

Тем не менее Скорик провел после выборов брифинг, на котором заявил о своей победе.

Как будет развиваться ситуация, предположил в видеокомментарии для издания Украина.ру известный политтехнолог Андрей Золотарев.