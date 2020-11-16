В воскресенье, 15 ноября, состоялся второй тур выборов мэра в Одессе, Сумах, Херсоне, Луцке, Каменец-Подольском, Украинке и в Краматорске.
При этом за день до выборов МВД России сообщило, что действующий мэр Одессы Геннадий Труханов имеет российское гражданство.
По данным экзитпола Киевского международного института социологии, побеждает в Одессе Геннадий Труханов: он набрал 55% голосов, а кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик — 42%.
Тем не менее Скорик провел после выборов брифинг, на котором заявил о своей победе.
Как будет развиваться ситуация, предположил в видеокомментарии для издания Украина.ру известный политтехнолог Андрей Золотарев.