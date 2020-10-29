В эфире Украина.ру журналисты канала Александр Фомин и Роман Гнатюк вместе с политическим экспертом Алексеем Калиниченко обсудили, что происходит с Украиной после местных выборов в стране и что не так с назначением Алексея Арестовича спикером трехсторонней контактной группы

Напомним, украинский блогер Алексей Арестович стал спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в среду, 28 октября, Арестович сам сообщил на своей странице в соцсетях.

Ранее, в воскресенье, 25 октября, на Украине состоялись местные выборы, на которых граждане выбирали депутатов в советы всех уровней от общин — депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов.

По данным ЦИК после обработки всех бюллетеней явка составила 36,88%. Всего проголосовали 10,5 млн человек. самая высокая активность избирателей наблюдалась в Западной Украине, самая низкая — на востоке и юге страны.