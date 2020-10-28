На Украине запретили Знамя Победы
На Украине запретили Знамя Победы
© РИА Новости, Александр Юрьев | Перейти в фотобанк
В результате, возникла словесная перепалка. Правоохранители попытались вырвать знамя. Тем не менее, ветеранам и общественности всё-таки удалось развернуть знамя Победы.

В 1944 году, 28 октября, последний солдат Третьего рейха был изгнан с территории тогдашней УССР.