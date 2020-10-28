В Киеве полиция не давала ветеранам развернуть знамя Победы в день освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Соответствующее видео опубликовали 28 октября на YouTube-канале издания Украина.ру
В результате, возникла словесная перепалка. Правоохранители попытались вырвать знамя. Тем не менее, ветеранам и общественности всё-таки удалось развернуть знамя Победы.
В 1944 году, 28 октября, последний солдат Третьего рейха был изгнан с территории тогдашней УССР.
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