Историк Александр Васильев рассказал о боях между русской армией и украинскими сечевыми стрельцами у горы Лысоня

День в истории. 30 сентября: завершилось самое кровопролитное сражение легиона УСС © uateka.com

Лето 1916 года на восточном фронте Первой мировой войны запомнится в первую очередь масштабной наступательной операцией Юго-Западного фронта русской армии под командованием генерала Алексея Брусилова. В историю она вошла как «4-я Галицийская битва», или Брусиловский прорыв, и продолжалась с 4 июня практически до конца сентября. Австро-германское командование было поставлено в тяжелое положение. В бой бросали все доступные резервы — от турецких дивизий до сформированного из галицких и буковинских русинов легиона Украинских Сечевых Стрельцов (УСС).

Одними из самых ожесточенных оказались бои у возвышенности высотой 400 метров, известной как гора Лысоня, на подступах к галицкому местечку Бережаны (ныне Тернопольская область). Русские войска намеревались взять его в ходе начавшегося 7 августа наступления на Станиславов (ныне Ивано-Франковск). Им навстречу выдвинулась 55-я дивизия австрийской армии, в состав которой входили подразделения УСС. Одиннадцатого августа, когда русские войска взяли Станиславов, они также появились под Бережанами, и уже на следующий день там начались первые боевые столкновения.