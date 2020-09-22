Глава комсомола Украины Михаил Кононович в прямом эфире на Украина.ру пояснил:

Партизанская слава не померкнет: киевляне отметили праздник с советской символикой © Скриншот из видео Украина.ру

— как защитить русский язык в условиях тотальной дерусификации на Украине;

— падет ли Белоруссия под давлением оппозиционеров и Запада.

Во вторник, 22 сентября, на Украине отмечается День партизанской славы. В киевском парке Вечной Славы прошел общегородской торжественный митинг с участием ветеранов подпольно-партизанского движения, активистов и молодежи. Ветераны Киева возложили цветы к памятнику неизвестному солдату.

Ранее, 20 сентября, десятки киевлян собрались на площади Победы Киева, чтобы отметить международный День мира. Доминирующей атрибутикой были знамена Победы.