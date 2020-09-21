Историк Александр Васильев рассказал о начале советской украинизации

Напомним, ровно 100 лет назад, 21 сентября 1920 года, Совет народных комиссаров УССР издал первый развернутый документ о мерах по внедрению в республике украинского языка.

Агент влияния и подрывник нацбезопасности. СБУ в Херсоне схватила учительницу русского языка © Павел Волков

Напомним, в современной Украине с 1 сентября 2020 года школьники больше не могут получать образование на русском языке. Согласно официальным данным Министерства образования Украины, в 2018 году в стране было 622 русскоязычные школы.

Всего в них обучалось около 300 тысяч детей. В основном эти школы находились юго-востоке страны.