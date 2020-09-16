Вместе с директором Института Русского зарубежья Сергеем Пантелеевым Украина.ру разобрала итоги встречи лидеров России и Белоруссии и возможные последствия достигнутых договоренностей

Прорыв или дежавю? Путин и Лукашенко снова встретились в Сочи, и снова «без комментариев» © RIA Kremlin Pool | RIA Kremlin Pool | Перейти в фотобанк

— расширение сотрудничества в рамках Союзного государства;

— степень интеграции стран в различных сферах;

— радикализацию протеста и опасность «острой фазы» противостояния.

В понедельник, 14 сентября, в резиденции главы российского государства «Бочаров ручей» на берегу Черного моря состоялась встреча Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Переговоры длились четыре часа, в ходе которых лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений.