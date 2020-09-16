Кроме того обсудили:
— расширение сотрудничества в рамках Союзного государства;
— степень интеграции стран в различных сферах;
— радикализацию протеста и опасность «острой фазы» противостояния.
В понедельник, 14 сентября, в резиденции главы российского государства «Бочаров ручей» на берегу Черного моря состоялась встреча Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Переговоры длились четыре часа, в ходе которых лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений.