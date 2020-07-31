Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Означает ли письмо Дмитрия Козака нежелание вести переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком?
— Какова роль Леонида Кучмы в урегулировании конфликта на Донбассе?
- Почему вместо Кучмы был назначен первый президент Украины Леонид Кравчук?
— Почему Алексей Резников не стал главой украинской делегации в переговорах по Донбассу?
— Действительно ли Владимир Зеленский хочет остановить войну на Донбассе?
— Будет ли Украина выполнять политическую часть Минских соглашений?