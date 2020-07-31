Политолог Денис Денисов объяснил, почему замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал переговоры по Донбассу в формате политических советников неэффективными

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Означает ли письмо Дмитрия Козака нежелание вести переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком?

— Какова роль Леонида Кучмы в урегулировании конфликта на Донбассе?

Кравчук прокомментировал сотрудничество с Козаком © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Леонид Кравчук?

— Почему Алексей Резников не стал главой украинской делегации в переговорах по Донбассу?

— Действительно ли Владимир Зеленский хочет остановить войну на Донбассе?

— Будет ли Украина выполнять политическую часть Минских соглашений?