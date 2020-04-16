- почему в США 90% СМИ принадлежат демократам;
— когда Россия начнет спонсировать Украину;
— почему ДНР и ЛНР не объединяются в одно целое;
— признает ли Россия президентские выборы в Белоруссии;
— снос памятника маршалу Коневу в Праге: зачем Чехия портит отношения с Россией в канун 75-летия Великой Победы.
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины. После смены власти в Киеве уехал в Москву. С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Также является обозревателем МИА «Россия сегодня».