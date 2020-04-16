В 60-м выпуске рубрики «Вопрос/Ответ» от 16 апреля Ростислав Ищенко ответил на следующие вопросы зрителей:

Ищенко VLOG: Почему постсоветские страны отказываются от русского языка? © Скриншот из видео Украина.ру

— когда Россия начнет спонсировать Украину;

— почему ДНР и ЛНР не объединяются в одно целое;

— признает ли Россия президентские выборы в Белоруссии;

— снос памятника маршалу Коневу в Праге: зачем Чехия портит отношения с Россией в канун 75-летия Великой Победы.

Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины. После смены власти в Киеве уехал в Москву. С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Также является обозревателем МИА «Россия сегодня».