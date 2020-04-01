Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Есть ли политическое будущее у Владимира Зеленского?
— Ожидать ли Киеву масштабных протестов?
— Почему уволили Сергея Сивохо с поста советника секретаря СНБО?
— Почему «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддержала назначение Максима Степанова на должность министра здравоохранения?
Ранее Верховная Рада в соответствии с требованиями МВФ приняла закон о рынке земли. За законопроект проголосовали 259 депутатов (при 226 необходимых голосах). Против закона проголосовали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина».