Украинский правозащитник Владимир Чемерис рассказал, к каким социальным последствиям приведет открытие рынка земли

Зеленский сделал свое дело. Зеленский может уходить © REUTERS, AP

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Ранее Верховная Рада в соответствии с требованиями МВФ приняла закон о рынке земли. За законопроект проголосовали 259 депутатов (при 226 необходимых голосах). Против закона проголосовали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина».