Депутаты пообещали каждый день в шесть часов вечера проводить пресс-брифинги, на которых обязались информировать об актуальной ситуации с эпидемией.
Несмотря на предпринимаемые меры, ситуация с коронавирусом на Украине ухудшается. Во вторник, 17 марта, в Украине выросла официальная статистика заболеваемости коронавирусом. Всего 14 случаев, из которых два смертельных.
Эпицентр вспышки в Украине — Черновицкая область, где уже десять заболевших. Мужчина из Черновцов, у которого 2 марта впервые в Украине выявили Covid-19, уже выздоровел.