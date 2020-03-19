Несмотря на введенный в городе режим карантина, одесский горсовет провел очередную сессию. Депутаты обсудили финансовые вопросы, в частности, выделение средств на закупку оборудования, защитных средств и медикаментов для борьбы с коронавирусом COVID-19 на общую сумму около 120 миллионов гривен

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Несмотря на предпринимаемые меры, ситуация с коронавирусом на Украине ухудшается. Во вторник, 17 марта, в Украине выросла официальная статистика заболеваемости коронавирусом. Всего 14 случаев, из которых два смертельных.

Эпицентр вспышки в Украине — Черновицкая область, где уже десять заболевших. Мужчина из Черновцов, у которого 2 марта впервые в Украине выявили Covid-19, уже выздоровел.