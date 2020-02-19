Студент Белорусского государственного экономического университета Никита Столяров, который участвует в Российско-белорусской молодежной аналитической сессии, организованной Центром изучения перспектив интеграции, рассказал изданию Украина.ру о своем видении текущих перспектив евразийской интеграции и основных проблемах на этом пути
Напомним, в феврале прошли переговоры президентов России и Белоруссии по вопросам интеграции в рамках договора о Союзном государстве и взаимодействия в нефтегазовой сфере.
Москва и Минск не смогли договориться о поставках российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. После встречи президентов в Кремле стороны подчеркнули, что Россия и Белоруссия останутся суверенными государствами.
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