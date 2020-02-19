Студент Белорусского государственного экономического университета Никита Столяров, который участвует в Российско-белорусской молодежной аналитической сессии, организованной Центром изучения перспектив интеграции, рассказал изданию Украина.ру о своем видении текущих перспектив евразийской интеграции и основных проблемах на этом пути

Украина.ру на Youtube Российский историк рассказал, как Ульянов обличал украинский сепаратизм