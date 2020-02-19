Варианты судьбы Лукашенко. Почему президент Белоруссии не повернет на Запад
Варианты судьбы Лукашенко. Почему президент Белоруссии не повернет на Запад
© РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк
Напомним, в феврале прошли переговоры президентов России и Белоруссии по вопросам интеграции в рамках договора о Союзном государстве и взаимодействия в нефтегазовой сфере.

Москва и Минск не смогли договориться о поставках российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. После встречи президентов в Кремле стороны подчеркнули, что Россия и Белоруссия останутся суверенными государствами.    