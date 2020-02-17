Здесь будет город-сад: как Зеленский построит Нью-Васюки для крымчан
Здесь будет город-сад: как Зеленский построит Нью-Васюки для крымчан
© фильм "12 Стульев"
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить «город-сад» в Херсонской области для переселенцев из Крыма. Начать реализацию проекта планируется в этом году.

В Госдуме заявили, что Украина опоздала с инициативой для крымчан, так как полуостров уже превратился в процветающий регион.