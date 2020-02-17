В 11-м выпуске спецпроекта «Крым. Отечество. Навсегда» журналист Мокей Русинов развеял фейки вокруг инициативы украинского руководства построить передовой «город» Украины для крымчан. Соответствующее видео опубликовали 16 февраля на YouTube-канале издания Украина.ру

Здесь будет город-сад: как Зеленский построит Нью-Васюки для крымчан © фильм "12 Стульев" Владимир Зеленский заявил о планах построить «город-сад» в Херсонской области для переселенцев из Крыма. Начать реализацию проекта планируется в этом году.

В Госдуме заявили, что Украина опоздала с инициативой для крымчан, так как полуостров уже превратился в процветающий регион.