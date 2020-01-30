Издание Украина.ру провело опрос в Донецке и выяснило, сколько получают донецкие пенсионеры, каковы их основные траты и сколько, по их мнению, должна составлять достойная пенсия
С 1 января 2020 года в Донецкой Народной Республике минимальная пенсия составляет 4 800 рублей.
Лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о намерении вывести зарплаты и пенсионные выплаты на уровень тех, что существуют в соседней Ростовской области, уже в 2022 году.
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