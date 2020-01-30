Издание Украина.ру провело опрос в Донецке и выяснило, сколько получают донецкие пенсионеры, каковы их основные траты и сколько, по их мнению, должна составлять достойная пенсия

Украина.ру на Youtube Рамиль Замдыханов об отставке Суркова и украинском ТВ-канале для Донбасса — видео