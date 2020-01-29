В 50-м выпуске рубрики «Вопрос/Ответ» Ростислав Ищенко ответил на следующие вопросы зрителей:

— Как Зеленский будет отвечать за свои обещания?

— Изменения в Конституцию России;

— Кто в Европе будет следующим после Украины?



Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.