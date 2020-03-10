Экспортно-ориентированная украинская экономика очень уязвима для глобальных экономических потрясений. В 2008 году Украина оказалась одной из наиболее пострадавших от мирового кризиса стран. Падение её экономики составило почти 16%.
Сейчас же создались условия для своеобразного «идеального шторма». С одной стороны, эпидемия коронавируса, существенно поменявшая ситуацию в мире. С другой стороны, кризис в системе власти, приведший к отставке премьер-министра. И все это на фоне крайне неблагоприятной мировой конъюнктуры.
В конференции примут участие депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Белик, депутат Верховной рады Украины 5-7 созывов, украинский политик Владимир Олейник и украинский политолог, экономист Александр Дудчак.
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.