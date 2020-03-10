В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» 13 марта в 13:00 пройдет мультимедийная конференция «Кризис и коронавирус: выдержит ли экономика Украины двойной удар?». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Украинское досье»

Экспортно-ориентированная украинская экономика очень уязвима для глобальных экономических потрясений. В 2008 году Украина оказалась одной из наиболее пострадавших от мирового кризиса стран. Падение её экономики составило почти 16%. «Украинское досье». Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине © Скриншот из видео Украина.ру В конференции примут участие депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Белик, депутат Верховной рады Украины 5-7 созывов, украинский политик Владимир Олейник и украинский политолог, экономист Александр Дудчак. Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.