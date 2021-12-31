«Новый год приходит не один. С ним приходят новые «Сваты»! Любимые, родные, неугомонные. Как же долго мы их ждали! Встречаемся скоро на телеканале «Россия»,- так приглашает в ФБ зрителей Россия-1. На национальном украинском телеканале 1+1 тоже премьера 31 декабря - новые серии фильма, производства студии Владимира Зеленского «Квартал 95»

Украинские эксперты и защитники украинской самоидентификации негодуют.

Журналист Денис Иванеско удивлён, как украинскому президенту удается и воевать с Россией, и торговать: «Государственный телеканал "Россия 1" начал показывать сериал "Сваты-7", снятый компанией Зеленского и братьев Шефир "Квартал 95". Сериал поставили между двух программ "Вести" и "Вечер с Владимиром Соловьевым", где часто поливают грязью Украину. СНБО ввел санкции против телеканала "Россия 1", запретил его трансляцию в Украине из-за пропаганды и запретил всем украинским компаниям торговать с каналом. Но компания Зеленского смогла обойти запрет и теперь получит доход от госканала

страны-агрессора. Как у Зе получается одновременно торговать и воевать с РФ?»



Политический эксперт Вячеслав Чечило назвал тонким российский троллинг: «Снятый компанией Зеленского сериал «Сваты-7» вышел на государственном телеканале «Россия 1» между программами «Вести» и «Вечер с Владимиром Соловьевым». Агрессор так не издевался над нами со времен конфет липецкой фабрики «Рошен» в крымских магазинах».



Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал общественность выразить свой протест против насаждения русских нарративов: «ПО ТВ УКРАИНСКИ! Российская агрессия помогла многим уяснить важность украинского языка и украинского культурного продукта. Благодаря закону о языке украинский язык шаг за шагом восстанавливает позиции, объединяя и укрепляя Украину. Но есть вопиющее исключение — телевидение. Олигархические телеканалы продолжают ежедневное обрусение миллионов людей. Прежде всего — через формально украинские фильмы и сериалы. Которые по закону должны демонстрироваться на украинском языке, но массово демонстрируются на русском. Причем действие в этих сериалах происходит как правило в какой-нибудь абстрактной русскоязычной стране, что позволяет демонстрировать их на территории России и ее союзников. С одной стороны, ведется грязный бизнес с государством-агрессором. С другой — через телевизионную картинку украинцам ежедневно навязывают «адиннарод», приучая зрителей к мнению, что жизнь в реальной Украине должна выглядеть так, как в этих русских по языку и содержанию сериалах. Засилье на ТВ фильмов для России обворовывает украинских кинохудожников, лишая их возможности создавать и демонстрировать украинские фильмы и сериалы. Это происходит при прямом попустительстве Госкино, которое выдает разрешения на показ фильмов, и Нацсовета по телевидению и радиовещанию, который должен обеспечивать соблюдение закона телеканалами. Дошло до того, что выпущенный "Кварталом-95" русскоязычный сериал "Сваты" практически одновременно крутят на российском государственном телеканале "Россия-1" и украинском "1+1". Так дальше продолжаться не может. Пора наконец-то сделать телевидение украинским! 2022 должен стать годом украинского языка на телевидении. Лишь массивные совместные деяния дозволят освободить телевидение от действий "русского мира" и заставят всех исполнять закон».



Политолог Виктор Таран повторил те же лозунги об украинизации всего контента в стране:

«Ведущие телеканалы страны продолжают русификацию. Они транслируют фильмы и сериалы на русском. Хотя закон о защите государственного языка требует украинского. Это происходит при поддержке Госкино, которое выдает разрешения на показ фильмов, и Нацсовета по телевидению и радиовещанию, которое должно обеспечивать соблюдение закона телеканалами. Обросшееся кино становится провайдером российской агрессии против Украины. В качестве примера выпущенный «Кварталом-95» русскоязычный сериал «Сваты» практически одновременно крутят на российском государственном телеканале «Россия-1» и украинском «1+1». Это фактически подтверждает тезис Путина, что мы с россиянами один народ. 2022 должен стать годом украинского языка на телевидении».



Шоумен Дмитрий Чекалкин привел свои аналогии: «Это другоеTM

Дмитрий Золотухин:

Телеканал Коломойского-Медведчука в новогодний день будет 10 ЧАСОВ ПОДРЯД показывать фильм производства студии, принадлежавшей президенту…

Одновременно, СВАТОВ показывает и телеканал "РОССИЯ 1"/

Это если бы в 2018-м году каждый входящий на ёлку на Софиевской площади получал бы конфетку ROSHEN. И такую же конфетку получал бы каждый посетитель Красной площади в Москве!»



Политолог Виктор Уколов сравнил прокат «Сватов» в России с Липецкой фабрикой Порошенко: «Я думаю, что «Сваты» с нового года начнут выходить на телеканале Россия-1 — это более точно отражает взгляды Владимир Зеленский, чем все его «государственные» заявления. А еще это свидетельствует об алчности. Ну сколько тебе этих рублей надо? Казалось бы — откажись, расторгни договор с дискредитирующим тебя прокатом, сделай как Порошенко — закрой свою «липецкую» фабрику. Да нет же! Боюсь, что расчет на прибыль в России может удерживать Зеленского от действий, которые могут нанести ущерб его бизнесу там. Путин, хорошо это понимает и может давить на Зеленского из-за его бизнеса. Это классический конфликт интересов: Зеленский может быть либо президентом на Украине, либо бизнесменом в России. Одновременно — не получится».

