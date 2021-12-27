Заместитель министра образования Украины Игорь Гарбарук произвел фурор на энергосберегающем форуме во Львове. Точнее, произвел не он, а его помощница Кристина Тишкун. На фото с мероприятия Тишкун засветилась в платье с глубоким декольте в окружении высокопоставленных мужчин, включая мэра Львова Андрея Садового

Это событие не оставило равнодушными украинских экспертов и лидеров мнений.

«В полной экипировке»: помощница украинского чиновника попала в скандал из-за платья с открытым бюстом © Кристина Тишкун/Инстаграм Елена Дьяченко предложила легализовать сектор эскорта в Украине:

«А можно как-то сообщить помощницам министров, что весь мир уже лет десять как откачал все из губ и сисек? Все модные журналы опубликовали фото знаменитостей с имплантами до и без имплантов после и забыли.

А то как-то неудобно перед Голливудом и Нетфликсом, и министру культуры все чаще приходится нервничать из-за неподобающего изображения украинок в зарубежном масскульте.

И потом, если легализовать эскорт и ждать от него налоговых поступлений, как с таким устаревшим товарным видом участниц этих профсоюзов можно рассчитывать стать мировым туристическим магнитиком в этом секторе экономики? Если даже передовое казалось бы ведомство — министерство науки и образования так отстает, как мы видим на недавнем фото из Львова, — что ожидать от эскортниц остального Кабмина?»



Блогер Елена Бугакова назвала это событие огромным репутационным скандалом и ударом по гендерному равенству украинок в политике:

«Разгадка платья или как используются бюджетные средства. Причем одно к другому? Теперь объясню.

Если учесть, что у нас в министерстве образования работают не совсем уж неадекваты (надеюсь), то, очевидно, помощница замминистра действительно готовилась и выбирала платье к соответствующему событию. Но не к инспекции учебных заведений и энергетического форума, а к вечеринке, судя по фасону выбранного платья. А вот чтобы поехать на вечеринку чиновнику за бюджетные средства, нужно придумать какую-нибудь служебную командировку, чтобы потом вопросов не возникало.

Вот и придумали — 24 декабря, в рождественские праздники, в католический Святой вечер, во Львове, в пандемию провести инспекцию учебных заведений. Удачное время, правда)) А чтобы брать с собой в "командировку" подружку, заместителю министра просто нужно ее оформить как собственную помощницу.

Но, очевидно, заместителя министра образования и науки Игоря Гарбарука и его сопровождение образование интересует меньше вечеринки. Очень надеюсь, что министр Образования и науки Сергей Шкарлет назначит служебную проверку своему заместителю и особенно тщательно разберется с командировками своих подчиненных. И поставит точку в этом безобразии.

За такие вещи в цивилизованном мире увольняют с должностей. Это невероятный репутационный удар. Особенно для всех нас, кто отстаивает гендерное равенство, особенно в политике».



Эдвард Жирков-Головинский предложил новый логотип для Министерства образования:

«Помощница замминистра образования произвела фурор в узких околообразовательных кругах публика оценила наряд Кристины Тишкун на встрече замминистра с мэром Львова сама Кристина заявила, что "каждый одевается так, как ему нравится, удобно и комфортно", а затем закрыла свою страницу в Инстарграмме.

Но платье уже стало локальным мемом»



Политолог Янина Соколовская поражена уровнем профессионализма в госструктурах:

«Верните Мендель!

Во Львов приехал замминистра образования со своей помощницей Кристиной Тишкун. Она явилась на официальные встречи (очевидно — с коллегами и подчиненными зам.министра) в наряде с разрезами сверху и снизу почти что до талии.

Галичане так возмутились, что деве не помог даже крестик, надетый поверх декольте и явно призванный покорить христиан Львова. Но она была так довольна собой, что выложила яркие фото в инстаграмм.

Бедная нарядная Кристина, шипение вокруг трудно было не услышать.

А если серьезно: вот где их таких берут?»



Специалист по этикету Анна Чаплыгина дала профессиональную оценку:

«Заместитель министра образования Игорь Гарбарук (мужчина в черном костюме и при черном галстуке) приехал во Львов посмотреть на работу учебно-практических центров при техучилищах.

Приехал в сопровождении Кристины Тишкун — ее не заметить и не залюбоваться сложно. UPD. Кристина Тишкун не помощница, а была на встречах как директор стройкомпании.

Кроме посещений училищ, также состоялась встреча с мэром Львова Андреем Садовым.

Итого, визит во Львов, как минимум, рабочий. Встреча — с официальными лицами. А значит дресс-код — деловой. Что пошло не так?

Во-первых, черный костюм. В деловой ситуации уместен на сотрудниках охраны. Точка. А черный галстук под деловой костюм — это траур. Черный цвет — это торжество. Или печальное, или радостное, но это не повседневный цвет в деловой ситуации. На приятном торжестве черный цвет — это цвет смокинга и галстука-бабочки.

Во-вторых, соболь, платье, декольте, разрез и сапоги с «каблами» (простите, это не каблук)… Образ цельный и гармоничный. Для определенной роли в кино — идеальный. Но вряд ли уместен в компании заместителя министра образования. Вряд ли уместен для роли помощника адвоката (Тишкун указана помощником адвоката в компании Advisers). И вряд ли уместен для кого бы то ни было в деловой ситуации.

Я честно не знаю, сколько еще и какими словами нужно объяснять об уместности одежды и украшений. Не о запрете, а именно об уместности одежды — согласно статусу, месту, уровню встречи и роли».

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Политический обозреватель Татьяна Кириченко усомнилась в профессиональных качествах помощницы чиновника:

«Не могу не высказаться по поводу помощницы замминистра образования Гарбарука и их совместной рабочей поездки по Львов на форум по энергоэффективности.

Девушка — красива. Наряд — более чем неуместен. ЛОМы, политологи, консультанты — все, кто кормится с рук нынешней власти, в своих постах и комментариях, пытаются квалифицировать общественное возмущение как сексизм и морализаторство.

Я, безусловно, хочу обратить ваше внимание на другое.

Какое образование у девушки, опыт работы??

Может ли чиновница, которая ЭЛЕМЕНТАРНО ДАЖЕ не осознаёт неуместности своего наряда, имею ввиду и платье и шубу, обладать достаточной квалификацией, чтобы выполнять наверняка не простые рабочие обязанности государственного служащего?

Гипотетически — может, но если она настолько умна и квалифицирована, что смогла заработать на такую шубу, что она делает на такой скромно оплачиваемой должности??? Ведь стоимость ее шубы — это десятилетия работы чиновницы такого ранга. Про то, что она пришла из бизнеса строить наше счастливое будущее, лучше не пишите…

Так вот, Слуги обещали нам профессиональных служащих, отсутствие кумовей, водителей, личных массажистов, коррупции во власти… А не вот это вот все. Очередное дно и зашквар….»

