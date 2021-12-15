Во вторник, 14 декабря, опубликовано интервью первого руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана украинскому журналисту, основателю интернет-издания «Гордон» Дмитрию Гордону. Беседа примечательна тем, что в прошлом один из ближайших соратников Зеленского, Богдан, жестко раскритиковал президента

Эксперты и лидеры мнений сошлись в одном: Зеленский теряет рейтинг и наживает влиятельных врагов среди украинской элиты. Изменившийся Зеленский и издевательство над Украиной. О чём рассказал бывший глава Офиса президента Богдан © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Писатель Ян Валетов считает, что Богдан не сказал ничего разоблачительного:

«До конца так и не дослушал — сломался минут за 30 до коды.

Интервью Богдана Ксюше Собчак, то, которое он дал в Стамбуле, было отличным. Богдан тогда смотрелся разумным человеком. Сегодняшнее впечатление — в кадре два г…на.

Один из них — сбитый летчик, который так и сыпет оценочными суждениями. Второй — страдающий нарциссизмом, силится сделать из оценочных суждений сенсацию.

Несмотря на 450 вопросов о Ермаке, из этого ни х***а не получается. В интервью нет откровений, хотя, возможно в оценочных суждениях Богдана содержится большая часть правды. Все это мы уже слышали из разных источников, а что не слышали — о том догадывались. А может правды и нет, есть обида за пинок под зад — этого достаточно.

В общем, липко это все и дурно пахнет. Как вся наша политика».

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Бизнесмен Юрий Будник испытал желание помыть руки после просмотра интервью:

«Опять Богдан у Гордона.

3 часа с лишним иллюстрировали какой у нас президент болван.

Цинизм этой ситуации, конечно, зашкаливает.

Богдан знал, что Зе — абсолютный ноль, не имеющий никакого опыта и имеющий огромное количество психологических проблем.

Послушайте, там и «биполярочка» и «боязнь оставаться один на один» и много интересного.

Если послушать Богдана, то в государстве сейчас складывается катастрофическая ситуация.

И виной этому «развал бюрократической системы».

Мне понравилось его: «… Во время избирательной кампании Зеленского сравнивали с неопытным пилотом самолета. Так вот сейчас ситуация выглядит так, что пилот ушел из кабины самолета, забрал микрофон у стюардессы и выступает перед пассажирами…»

Красной нитью проходит то, что Зе не соответствует должности в силу своих личных и интеллектуальных способностей.

От интервью и Гордон и Богдан получили свое.

Один — излил обиду, что его обыграл более изворотливый Ермак. « Я не управлял страной, я управлял офисом Президента. А офис управлял страной….»

Второй — получил свои просмотры и лайки.

Два подлеца привели к власти пустоголовую куклу, а теперь глумятся над своим творением…

После общения с некоторыми хочется помыть руки, а здесь как-то потянуло провести полную дезинфекцию мозга…»

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Политический эксперт Михаил Чаплыга также поделился впечатлениями: «О — ОГИДА…

Это если одним словом о дуэте Гордона с Богданом. Помните, я ждал каких же новых вершин" достигнет Гордон в своем "переобувном" творчестве. Что же может быть дальше после матюков в эфире?

Ну вот. Дальше только "ж" Богдана.

Лучше б Богдан молчал — сошел бы за умного. Скажите, как называется тот, кто насытившись роскошью верховной власти после ухода начинает хаить того, чьим именем он туда пришел и чьей франшизой торговал налево и направо?

Всегда учил будущих коллег по цеху золотому правилу — никогда не говори плохо о тех, с кем работал… тем самым ты плюешь в себя.

А теперь о франшизе. Естественно не Зеленский заводил "кнопочек" в Раду — Зеленский дал свое имя-бренд. А под его "франшизой" заводили олигархи (все), аваковы и богданы. Не так ли?

Кто завел "соросят" в Раду? Кто возвысил Рябошапку и дал ему карт-бланш на разгром прокуратуры? Кто поставил Гончарука на самокате? Богдан в зеркало не хочет посмотреть?

На вопрос о "конвертах" целый глава АП "стыдливо" сообщает, что он "слышал" о таком… Ты моя бусичка… Глава АП "слышал" о таком… Но не при нем! После…

Ага… А не Богдан ли эту "почту конвертную" выстроил под "скаженый ксерокс"? Или просто боится дать показания на самого себя? Или может хочет нам сказать, что не лично глава АП эти вопросы курирует? Какой стеснительный парень!

О санкциях… Оказывается он подозревает, что Данилов "переживает"… мол отвечать нужно будет. О Боже! И этот человек рулил страной!

Богдану ли не знать, что секретарь СНБОУ не может нести за это юридическую ответственность. Именно поэтому Гладковский уже третий год крутит им у виска. Ответственность несет тот, кто Указы вводит.

Стиль речи просто потрясающий. Какой размах литературных красок! Какой блеск слога!

Радует, что именно этот образчик государственной мысли теперь занимается "Разумным" проектом "Слуг-2". Низкий поклон за это! Жду "соросят" в новом "Разумном" лоне, жду рождест-Венских туров в стиле НУ-НС… помните такой блок был Наша Самооборона во главе с Луценко в вертепном турне?

Ну… За "Разумное" Майбутне!))))»

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Бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук убеждена, что Богдану просто неприлично обсуждать своего бывшего начальника:

«На шо уже главный интервьюер в стране перешёл:((((и это эксклюзив? Какое то пошлое представление об искусстве!

Протоколы они разбирают…

Ты сам хоть один протокол в жизни соблюдал, интервьюируемый?

Санкции обсуждают… Санкциям уже скоро год! А он только проснулся. Решил осудить и засудить тут же. Ты где раньше был то? Нагулялся, пацан, и решил в политику вернуться? А если опять гулять захочется?

Так вот, если серьезно. То я не помню ни одного главы администрации, секретариата, офиса президента, который публично тупо и хайпово, цинично топил президента, с которым работал! Ни одного! Кроме этого. При всех президентах, какими бы разными они ни были! Как, кстати, и разными были начальники их канцелярии.

Почему?

Потому что есть протокол! Неписаный! В конце концов. Элементарные правила приличия и человечности! Есть кому и как критиковать Зе! Но не тем же, кто его лепил и вместе с ним пришел в ОП!

Да…. Мельчают ребята… до мышей! Давно говорю, все что происходит в стране, это не политика.

Вообщем все: Фу!»

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Народный депутат Алексей Гончаренко отметил роль Зеленского в современной политике:

«Что все не заметили в интервью Богдана Гордону? Признание поражения.

Богдан честно признался: того Зеленского, которого он вел к власти в 2019 году, нет и не было — есть актер, никогда не выходящий из роли. Клоун, который тупо отбывает номер.

Работать некому, все хотят развлекаться и поддакивать новому Брежневу. Раньше хотя бы притормозить президента получалось, но больше некому. Да, это провал.

Но ошибки совершают все. Признать свое поражение — то же самое, что отпустить фантомную боль. Нужно просто оставить провалы в прошлом, чтобы не допустить в будущем.

Быть актером на выборах — плохо, но ладно. Быть актером спустя год президентства подозрительно, спустя пару лет — уже диагноз».

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Блогер Евгений Хурсин услышал в интервью несколько важных моментов:

«Понравилось как Гордон с Богданом картинно возмущались тому, что Зеленский хочет вести напрямую переговоры с Путиным.

Мол, для этого надо долго сначала договариваться по дипломатическим каналам.

Мол, так никто к диалогу не приглашает.

Мол, это невозможно.

А ведь по факту очевидно — именно так и надо делать.

Тем более что сам Богдан подтверждает, что по крайней мере с самого начала Путин был открыт к такому диалогу и даже испытывал определенную симпатию к Зеленскому.

В общем то, что было понятно всем адекватным людям и против чего протестовала официальная пропаганда подтверждается этим самым интервью.

И по переговорам и по армии и по газу.

Ничего нового.

Но хорошо, что они это проговорили».

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Журналист Олеся Медведева уверена. что президенту стоит опасаться своего окружения, особенно людей из прошлого:

«Обиженный Богдан становится опасным для Зеленского и ко.

Тут тебе и признание факта получения депутатами зп в конвертах. И кумовство, и преступность санкций СНБО.

Бьет по комплексам любителя аплодисментов Зеленского. Что Президент вообще ни бум-бум, а уже 2,5 года в президентстве прошло.

Так же очевидно, что он дружит с соросятней, хвалит Гончарука и Рябошапку. Но раз пришёл на интервью к Гордону, вырисовывается «широкая коалиция».

Будэ шоу. Прям как Зеленский любит»