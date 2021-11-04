В четверг, 4 ноября, произошли кадровые перестановки в Кабмине. Занимавший пост министра по делам оккупированных территорий Алексей Резников стал министром обороны. На его прежнюю должность заступила нардеп Ирина Верещук. Замглавы Офиса президента Юлия Свидиренко теперь — министр экономики, а Павел Рябикин — министр по стратегическим отраслям

Что означает и к чему приведет смена кадров — рассуждали эксперты и лидеры мнений в соцсетях. "Говорящий" Резников и контроль над армией. На Украине назначили нового министра обороны © скриншот LBTV

Экономист Александр Гончаров проанализировал, чем грозит Украине подобная чехарда:

«Когда «наверху» начинается кадровая чехарда — это первый признак скоро смены власти.

Кадровая чехарда с отставками и новыми назначениями в Кабмине и Верховной Раде стремительно набирает обороты. В среду и четверг ожидаем в стенах Рады череду отставок и новых назначений.

Ну, да набрали в верхние эшелоны власти преданных и жадных, а результатов ждем, как от компетентных и опытных. К тому же еще масштабнее становится коронакризис, а в Украине нет ни стратегий и нацпрограмм спасения экономики страны, ни длинных инвестиционных денег, ни эффективной борьбы с коррупцией.

Лично у меня уже нет сомнений в том, что эта кадровая чехарда окончательно погубит нашу национальную производящую экономику. Заметьте, 2021 год еще не закончился, а нас снова ставят перед фактом формирования нового состава правительства, как будто «новички» смогут спасти Украину от безденежья и энергетического кризиса, остановить банкротство предприятий и рост безработицы.

А колоссальные проблемы уже дошли и до крупного бизнеса. Так, реестр крупных налогоплательщиков на следующий 2022 год сократился на 32 компании: из реестра выбыло 290 предприятий (!), а прибавилось — 258 новых (и неизвестно, сколько их останется в условиях этого кризиса).

Напомню, сегодня крупный налогоплательщик — это компания с годовым доходом более 50 млн евро или с общей суммой годовых отчислений в госбюджет в более чем 1,5 млн евро (на крупных налогоплательщиков приходится 60% от всех поступлений в бюджет Украины).

Данный пример — очередное подтверждение того, что состояние украинской экономики настолько сложное и тяжелое, что нам для выживания уже необходимо говорить о возможности увеличения размера ВВП страны в 3-5 раз в течение следующих 10 лет (конечно, с учетом полученной негативной энергии экономического спада). И выход обычным эволюционным путем уже невозможен.

Нужен экономический прорыв.

Но сколько уже за два последних года министры и нардепы сделали попыток отжаться и не смогли?! Украинские рынки с новой силой лихорадит. Это крайне беспокоит не только западных партнеров, а, прежде всего, рядовых украинцев-избирателей.

Что ж, надо признать, «Слуги народа» так до сих пор и не поняли очевидного: растет всё медленно и долго, а падает очень быстро, как говорится, ломать — не строить».

Политолог Сергей Таран написал, почему в стране не получается реализовывать реформы. Виной всему — подход в формировании команды:

«Логика кадровых изменений у Зеленского проста. Кандидаты должны быть, во-первых, лояльными к самому Зеленскому, во-вторых, медийно интересными, чтобы принимать на себя внимание и негатив в случае неизбежных «зашкваров».

Это во время избирательной кампании Зеленский призвал власти к открытым конкурсам, чтобы свободным голосованием назначать должностных лиц. Но после победы на выборах все назначенцы — это либо выходцы 95 Квартала, либо — из окружения Коломойского.

Специфика кадровой политики Украины: нет открытых кадровых конкурсов с несколькими кандидатурами, даже если эти конкурсы предусмотрены законом. Нет публичного отчета о работе ни одного отставленного чиновника. Министры не представляют ни одной программы действий — с конкретными показателями, датами и цифрами.

Самой программы правительства, которую бы поддержал парламент, тоже нет. Уже второе правительство Зеленского, а программы — нет! По сути, на должности в Кабмин у нас назначают людей без понимания, какую работу они должны выполнять.

Единственную работу, которую точно должны выполнять слуги Зеленского, это брать на себя негатив — играть «плохих бояр», чтобы показывать, что «царь — хороший» (Отсюда такие странные кадровые находки у слуг как Верещук, Тищенко, или Арахамия).

О профессиональной логике и способности проводить реформы в Зе-власти никто никогда не говорит. О кадровой политике Зеленского нужно думать, как о кастинге на роль очередных медийных корабельных сосен на Титанике имени Зеленского».

Политолог Елена Дьяченко отметила уровень зашорености кадров в кругу президента:

«Слуги увольняют сегодня пятерых министров, о работе и успехах которых никому так и не стало ничего известно, но делают это со словами искренней благодарности, слезами прощания и неподдельной скорбью в связи с тем, что такие успешные менеджеры вдруг все впятером самостоятельно написали заявления об отставке, и все по личным семейным делам. Но я не о только о племенном драмкружке и ритуальных танцах сейчас.

Вот вы смеялись над красными шерстяными ниточками на запястьях политиков. От сглаза. А вот оказалось, что спикер ВР вместо слова "последний" употребляет с трибуны на всю страну слово "крайний". Обычно это делают люди, которые боятся сглазить и навредить словом "последний", и по их версии произнесение этого слова приводит к бедам и несчастьям.

Второй человек в государстве у нас суеверен, поздравляю

наш карго-культ с этим.

Можно прекратить стесняться и заносить в парламент остальную бытовую магию — обереги на фарт, заговоры на денежку, медицинские окуривания, восковые фигурки агрессора и прочее необходимое для работы правительства»

Политический эксперт Елена Маркосян считает, что в ротации нуждается сам Зеленский:

«Вавочка приехал в парламент и рассказал, что у них всё хорошо, что проблем с отставленными министрами нет, они хорошие, просто пришло время ротации…

Интересно, а как это время пришло? Петух прокукарекал или рак свистнул? Критерии для ротации существуют или она сама по себе загадочно наступает когда ей вздумается? Понятное дело — жизнь министра коротка, но успевает дать и поджопник, и заработать. Однако, на фоне происходящего хотелось бы узнать, как скоро нагрянет ротация других "любимых" Вавочкой авторов?

Там очередь на ротацию как на вакцинацию. Скоро драться начнут за укол. Ермак, Данилов, Баканов, Климкин… Это только на первый взгляд, на самом же деле их каждый полуторный. А сам Вавочка ротироваться не собирается? Он ведь тоже замечательный и всё у него хорошо с менеджментом. Просто в последнее время многие думают, что ему пора. В такой ситуации усиление Кабмина может сыграть с ним в "краба".

И вообще, не стоит забывать, что при переходе кобылы с первой передачи на третью, выхлоп, как правило, летит не под колеса телеги, а в лицо извозчику…»

Аналитик Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин со сменой кадров в правительстве прогнозирует очередной этап потерянных возможностей:

«С последними ротациями кадровая политика Президента Зеленского окончательно утратила связь с критериями эффективности, прогнозируемости и результативности, трансформировавшись в закрытый клуб "зеленых сердец".

Во главу угла поставлены лояльность, умение не выделяться, чувства локтя и вертикали. С такими характеристиками идеальными кандидатами становятся приспособленцы, конъюктурщики, временщики. Иными словами, востребована несмелая политическая челядь.

Это значит:

— адекватности, разумности, компетентности и принципиальности во власти становится еще меньше, а зашкваров и проблем — намного больше;

— политические эпигоны с высокой долей вероятности загубят (сминимизируют) любое хорошее начинание или реформу в стране. Очередная потерянная пятилетка;

— отставки чиновников перестают быть механизмом "слива" негатива, смена фамилий и вывесок не имеет значения. Всю полноту ответственности за происходящее в стране отныне нести будет лично Президент.

Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов (Albert Einstein)».