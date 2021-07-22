США и Германия официально договорились о завершении строительства газопровода «Северный поток-2". Страны опубликовали совместное заявление по этому случаю и вновь заверили Украину в своей поддержке

Разумков призвал Конгресс США не допустить достройки «Северного потока – 2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Политтехнолог Дмитрий Раимов признал, что Украина проиграла: «Собственно, вы не можете быть против него. Или за него. Он — есть. Считаные недели остались, и проект запустится.

Моя страна — проиграла. И проиграла при двух президентах.

При Порошенко — стройка шла. При Зеленском — завершилась.

Это факт.

Вопрос такой: что делать дальше и что будет тут дальше?

Газопровод обеспечивал стабильность. Он был, не взрывался, газ к европейцам шёл, за нас же европейцы впрягались.

Будем ли мы интересны им теперь. Или ребята снимут санкции, а конфликт заморозится ещё, может, навсегда?

Русские — если упорства европейцев не будет, стоит ли ожидать нам в ближайшие пять лет и новых конфликтов, и возможной агрессии?

И снятия санкций.

Яценюк раскритиковал соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» © Facebook, Арсеній Яценюк

И главное — деньги. Украина потеряет большой поток денег за транзит. Как мы будем держать и эксплуатировать трубу — или распилим?

Как и за чей счёт (спойлер — за твой, читатель) будет наполняться дыра в бюджете в три млрд долларов?

Вопросов, как говорится, гора.

Ответов нет.

Точнее, есть понимание, что будет. Пока что никто не предлагает ответа "что дальше ж"».



Общественный деятель Александр Скубченко считает «Северный поток» следствием антироссийской политики после майдана-2014: «"Турецкий" и СП-2 — следствие антироссийской политики после майдана-2014. Сегодня на нас не свалились несчастья вдруг — наши действия и решения в прошлом стали причиной. Нельзя одновременно и воевать, и быть надёжным партнёром.

Винить Германию нам не в чем: свои интересы всегда превыше чужих. Обещали нам что-то? Ну, так надо жить не пустыми обещаниями, а своими интересами. Сводить свой транзитный потенциал к нулю, играя в "восточный фронт НАТО", очень глупо.

Наигрались? Спасибо НАТО нам сказал хоть? Или нас никто и не просил за них воевать?

Лучшее, что может сделать сегодня Украина, это договориться о прямых поставках газа из России по цене не выше цены СП-2 для Германии. И отказаться от импортного паритета (европейские цены на газ на внутреннем рынке). И пусть Германия и США нам содействуют в этом. Или чем мы хуже Германии? У нас тоже свои интересы!

Транзит к прямым поставкам тоже приложится. А энергетический провал можно компенсировать победами в реформировании жилищной политики и политики в сфере ЖКХ. Это всё возможно, если Зеленский наймет для написания нужных проектов Законов Украины и актов Кабмина профессионалов вместо дилетантов. Ведь действия и решения сегодня — это картина нашего завтра».





Политолог Андрей Золотарев написал, что в мире большой политики нужно ориентироваться на собственные интересы: «История с Nord Stream-2 — это не только про экономику, это еще и геополитика и безопасность. Украинский маршрут транспортировки газа в Европу был своего рода сдерживающим фактором для России в отношениях с Украиной. События зимы-2009 многие еще хорошо помнят и реакцию европейцев на них.

Естественно, и восприятие СП-2 происходит через призму безопасности. Тем не менее Германия показала, что миром правят интересы. Перспектива стать энергетическим хабом отодвинула на второй план действующие в ЕС нормы и правила. Например, нарушение принципов Энергетического союза ЕС по диверсификации источников энергии и маршрутов, равных условий для всех участников общеевропейского газового рынка. Наглядный урок того, что цены оказываются выше ценностей. Россия же получает энергетическую монополию, и этим геополитическим инструментом она наверняка будет пользоваться. В ближайшие дни увидим результат диалога Вашингтона и Берлина по Nord Stream-2, насколько они будут иметь конкретный характер. Остается надеяться, что это не станет очередной декларацией, без четких обязательств».



Журналист Диана Панченко прогнозирует перемены в Украине уже осенью: «США и Германия договорились по "Северному потоку". И тут же Белый дом объявил дату визита Зеленского в Вашингтон. 30 августа.

Вот и подтверждение того, что это не встреча, а вызов на ковёр.

Ещё интересная деталь. Виктория Нуланд заявила, что Германия обязуется добиваться продления на 10 лет соглашения между Киевом и Москвой по транзиту газа. Какие условия могут поставить перед нами?

Учитывая усталость от Украины. Выполнить Минск? Изменить Конституцию?

Ох, непростая осень ждёт Зеленского».



Бывший посол Украины в США Валерий Чалый тоже высказался на эту тему:

«"Северный поток – 2" — наиболее очевидный, но не единственный актуальный вопрос энергетической безопасности Украины. Что надо делать, чтобы решения, касающиеся безопасности нашей страны, не принимались без Украины? Надо вести системный, детальный, проактивный диалог с партнерами. Но это надо делать, а не только реагировать на неблагоприятные последствия уже принятых решений… Хотите — создавайте новые механизмы. Хотя продемонстрировать последовательность и предсказуемость во внешней политике можно было бы, используя и развивая уже существующие (но, к сожалению, сейчас фактически не работающие) инструменты. Напомню: в 2018 году был основан Энергетический диалог Украина — США и создана отдельная рабочая группа в составе Комиссии стратегического партнерства (КСП) Украина — США. Из Совместного заявления КСП Украина — США (заседание состоялось 16 ноября 2018 в г. Вашингтоне): «Обе стороны также подчеркнули необходимость продолжения транзита природного газа по территории Украины и сделали особый упор на своей оппозиции к энергетическим проектам, которые угрожают энергетической безопасности и диверсификации энергопоставок в Европу. В частности, Соединенные Штаты и Украина подчеркнули важность продолжения координации усилий, направленных на прекращение реализации строительства российских трубопроводов, которые навредят экономической и стратегической стабильности Украины, таких как "Северный поток — 2" и вторая линия "Турецкого потока"».



Политический эксперт Михаил Чаплыга проанализировал, что в итоге получает Украина: «ИЗДЕВАЮТСЯ! Нагло, цинично, публично…

США и ФРГ договорились о СП-2… Удачно ДВА года юзали Украину, которая за ЭТО заплатила деньгами простых граждан, их жизнями и смертями от голода и на помойках. Уничтоженным нищим Образованием и будущим детей…

Т.е. Порошенко и Зеленский просто оплатили США и Германии их банкет… ценой ЖИЗНИ десятков миллионов собственных граждан. В прямом смысле.

США и Германия решили свои бизнес-вопросы о торговом паритете… а Украине…

1. Германия назначит спецпосланника, который будет заниматься развитием двусторонних проектов с Украиной в сфере энергетики. Для выполнения этой задачи чиновнику предоставят фонд в размере $70 миллионов…

Гениально! Своему чиновнику 70 миллионов… На проекты? Знаете, что такое 70 миллионов в контексте Украины? Это даже не полкопейки! Это ДЫРКА от бублика. Бусы дороже стоят.

2. США и ФРГ также намерены привлечь инвестиции в новый фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые энергетические ресурсы.

А… типа дадим полкопейки за то, что введем на вас КАРБОНОВЫЙ налог в миллиарды! Даже скупая слеза не выдавливается…

Кому дадите? "Зеленщикам", что тариф с нас из бюджета КОСМИЧЕСКИЙ уже доят? А… ну да… им нужно помочь!

3. Всего планируется собрать до $1 млрд для этого фонда.

Ого! Это же ровно ОДНА ТЫСЯЧНАЯ того, что США залили в Афганистан с коррупцией! Щедро!

4. Германия готова со своей стороны перечислить в этот фонд $175 миллионов…

Украинские депутаты призвали ЕС помешать запуску «Северного потока-2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Да… такого "самого большого НИХРЕНА" нам еще не предлагали…

Нас отсношали на 50 миллиардов! Загнали в могилу миллионы граждан. Выперли со страны еще больше! Уничтожили Образование и будущее оставшихся детей! Снесли Медицину…

ФРГ и США наторговали себе много денег, а нам… 175 миллионов)))

Я прям стесняюсь спросить… Если ФРГ даст аж… 175 миллионов… то сколько же даст Эстония и Молдова с Грузией? Или Латвия… Это ж сколько стран должны еще скинуться… Если целая Германия даст аж 175…

Все, господа, финиш».

