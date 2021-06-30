Сборная Украина по футболу в матче со сборной Швеции вчера одержала красивую побуду со счетом 2:1. Таким образом, команда Андрея Шевченко проходит дальше на чемпионате Европы. Но в Украине это событие вызвало разные эмоции

Болельщиков и команду сборной Украины поздравил одним из первых президент Владимир Зеленский: «Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: Мы болели за вас всей душой! Мы благодарим вас от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной! Но какое же большое счастье написать это именно после победы! И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро! Сегодня не было вас и нас. Сегодня были МЫ. Украина! Команда, которая насчитывает более 40000000. От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Команда — Украина! Которая показывает характер, мощь, которая бьется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи! Украина, которая побеждает!!! И все мы прекрасно знаем, что это значит. Только одно. Слава Украине!!!

Журналист Дмитрий Василец написал об объединительной силе футбола: «Победа сборной Украины над Швецией — это трагическое фиаско пропагандистов войны и ненависти, которые десятилетиями пытаются посеять рознь между братским русским и украинским народом. Не смотря ни на что, братья славяне всегда болеют за своих, игнорируя интриги маргинальных политиков. Фото с футбольного матча Украина — Швеция». Футболист команды Украины Зинченко задумался о сборной Англии © statcity.co.uk

Но вот скандально известная украинская писательница Лариса Ницой задала другой вектор дискуссии, раскритиковав автора решающего гола за недостаточный патриотизм: «Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане? А теперь все, кто написал про украинского героя, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил — так же дружно сходили к нему и сказали ему, что украинские герои, тем более, если они из Черкасс (Холодный Яр и все такое), говорят на украинском. Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Он никогда об этом не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?»

Медиаменеджер Елена Скидан ознакомилась с первыми обвинениями в зраде: «Началось в колхозе утро))) Ницой обрушилась на Довбика: так, мол, и так говорит, рожей не вышел, не тянет на титульного, "марсианин" из "вакуума". Вятрович вообще в ладоши лупит — про Полтаву забыли. А ведь бились как при Петре. Но мгновения побед прошли к рассвету — начались привычные зрады». Зеленский помечтал об успехе украинских футболистов © пресс-служба президента Украины

Журналист Максим Юсин посочувствовал настоящим болельщикам сборной Украины: «Автора победного гола в матче Украина — Швеция уже записали чуть ли не в предатели. И натравливают на него «активистов» и «патриотов». И всё за русский язык. (Кстати, а на каком языке тренер Андрей Шевченко давал инструкции своим футболистам?)

Ну что за люди? Даже порадоваться толком не умеют…»

Политический обозреватель Владимир Корнилов отшутился на эту же тему: «Украинские националисты отказались признавать в авторе победного гола сборной Украины Довбике "украинского героя" за то, что он говорит по-русски!

Предлагаю на этом основании не засчитывать этот гол и срочно провести серию пенальти со шведами!»

Экономист Института Будущего Виктор Андрусив обратил внимание на интересную деталь, не спортивную: «Маленький штрих ко вчерашней победе. Особенно радовали наши болельщики. На глаз не было возможности оценить, но впечатления точно, что их было в разы больше, чем шведов. И думаю, что многие из них именно прилетели на матч. То есть заплатили за авиабилеты и отель, плюс билеты на матч. Это мы страна официально с самыми низкими зарплатами в ЕС))) В этом контексте вспомнилось, как отдыхал в январе в Египте и встретил там узбека, который говорит: не могу ничего понять, у вас война, вы бедная страна, а в Египте такое впечатление одна Украина отдыхает.)) Да здравствует теневая экономика и не верьте официальной статистике)» Сборная Украины вышла в четвертьфинал ЧЕ по футболу © AP, Petr David Josek

Народный депутат Олег Волошин напомнил, что национальная идея может строиться не только на ненависти: «И все же нет у нас лучше объединяющей национальной идеи, чем футбол!»

Политолог Руслан Бортник написал: «Героическая победа! Но главные еще впереди» и в комментариях добавил свое наблюдение: «Друзья, думаю, что вы знаете, что футбол одно из моих хобби на протяжении всей жизни. При этом, сложно не согласиться, что большинство ныне хайпующих на сборной (особенно политиков) и понятия не имеют сколько у мяча углов»