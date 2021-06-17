Результативной и предметной встречей назвал Владимир Путин саммит России и США. Именно поэтому самыми разочарованными остались украинские наблюдатели. О том, в каком ключе обсуждался украинский кейс, известно мало, поэтому эксперты постарались проанализировать итог встречи Байдена и Путина и дать свои прогнозы

Блогер Ирина Медушевская не скрывала своего разочарования от встречи и отметила доминирование российского лидера на переговорах:

«Ужасный день! Ужасная встреча Байдена с Путиным! Прожженный чекист опять всех переиграл, на жаль, обернув в свою пользу такую афигенную, такую важную платформу как эта встреча. На таком уровне! Украине Путин указал её место. И это место очень неприглядное. Ермаковская узеленская дипломатия сыграла полностью на РФ, завалив всё шо можно и нельзя. И вот это уже красная линия для нас! И проваленная вакцинация в стране, и вакцинация моносброда элитным Пфайзером, на глазах у всех, и истекающий кровью сержант Журавель, которого вся эта наша шайка-лейка даже не шелохнулась спасти, и занепад в армии — это всё меркнет перед перспективой Украины оказаться губернией РФ. Уничтожена международная антипутинская коалиция, с таким трудом созданная ПАП, публичной казни которого так жаждут 73% —е, науськанные олигархическими "независимыми СМИ"… О Крыме ни слова, об Украине вскользь и уклончиво… Это худшее, чего мы могли ожидать».

Политолог Михаил Павлив уверен, что пока рано делать выводы, и реальные достижения саммита можно будет оценить позже: «Ближайшие пол года покажут была это новая "Ялта", "Рейкьявик" или "Мюнхен".

Каждый из вариантов может каменными жерновами перемолоть Украину и действующую украинскую власть. Впрочем, может статься так, что и ничего не изменится, и это точно не лучший исход для всех нас».



Политолог Владимир Фесенко считает, что Украину обсуждали вскользь, и это даже хорошо: «Мои выводы (оценки) о встрече Байдена и Путина: Благие намерения Байдена против циничных расчетов Путина (это про стратегический диалог между США и Россией). Во многом это касается и главного месседжа Байдена — «перспектива значительно улучшить наши отношения, не уступая ценностями». Это немного иронии и скепсиса от меня. Боюсь что получится то же, что и с знаменитой «перезагрузкой» американо-российских отношений при Обаме. По Украине — «обменялись мнениями, есть разногласия». Для нас такой результат скорее хорошо, чем плохо. Видимо снятия напряжения между США и Россией также скорее хорошо, потому что тогда есть шанс, что будет меньше напряжения и на наших границах с Россией. Но это в лучшем варианте, и, к сожалению, не гарантировано. Как я и прогнозировал, никаких прорывов на этой встрече не произошло».



Писатель Ян Валетов прорывов от встречи не ждал и не ошибся: «Те, кто ждал от встречи Байдена и Путина решения всех проблем — наивные люди.

И с той, и с другой стороны — просто наивные люди. Никто за нас никакие проблемы не решит. Могут топнуть маленькой ножкой, насупить белесые бровки, сказать, что поддерживают или не поддерживают территориальную целостность и озабочены-не озабочены текущей ситуацией.

С точки зрения мировой геополитики, мировой экономики, мирового влияния и т.д., если говорить глобально, мы, конечно, не ноль, но величина не настолько большая, чтобы ради нас расчехлять ядерные арсеналы. Это как с Северным Потоком-2: немножко аморально, чуть-чуть стыдно и чертовски выгодно. Не станут США из-за таких мелочей ссориться с главным союзником в Европе — Германией. Мы должны понимать, что мелочи — это мы. 40 миллионов человек, шестьсот с лишним тысяч квадратных километров территории, со всеми амбициями, уязвленной гордостью, разочарованиями и надеждами. И с войной. И с потерянными оккупированными территориями. И с убитыми. И с больной экономикой. Со всем гамузом проблем, с которыми мы никому, кроме самих себя, не нужны.

Нам дадут в долг, возможно, нам продадут оружие. Если повезет, нас заставят проводить реформы прогнившей системы. Будут контролировать, в лучшем случае. Но никто не станет за нас воевать, строить, меняться. Я уже писал много раз: осознание того, что мы один на один со своими проблемами, своим будущим и своими тараканами — это триггер нашей потенциальной победы».

Никто не сгинет, как роса на солнце, пока мы будем таскать друг друга за чубы. И панувать будет нечем и некому, если мы не поменяемся. Очень советую вспомнить речь Черчилля, его обращение к народу Великобритании в начале Второй Мировой. "Мне нечего предложить вам…"

В игре США и РФ мы, конечно, аргумент, фигура (извините, слово "пешка" было бы более подходящим), рычаг давления. Инструмент. Возможно, что мы выгодный союзник. Но никто и ничего за нас не сделает. Никто не приложит к груди. Никто ради нас не станет идти против выгоды и благополучия свой страны. Никто.

Это я говорю и тем соотечественникам, которые ждут чуда от Байдена. И тем, кто ждет чуда от Путина. Чудес не будет. Для того, чтобы вступить в НАТО придется пахать годами. Для того, чтобы стать членами ЕС придется посадить за коррупцию не одну сотню друзей, политиков и чиновников. И в Россию вас никто не возьмет — не надейтесь. Там своих проблем по горло. Придется выгребать самим.

И потратить на это годы. Наши с вами бесценные годы. А вчера произошла долгожданная встреча лидеров двух ведущих стран. И всё. Как-то так».



Журналист Иван Яковина считает, что Байден был на встрече слаб и испугался обострения отношений с Россией:

«Вижу, многие со мной не согласны в том, что Байден в Женеве испугался обострения, «поплыл» и крайне мягко провёл встречу, на которой собирался прочертить полдюжины «красных линий». Говорят, что в реальности все было наоборот, что Байден такой же решительный, как и ранее, и что он ловко заманил Путина в некую ловушку. Я в такую интерпретацию не верю — слишком уж она сложна.

Очень хорошо, что скоро можно будет выяснить, кто прав. По закону, Байден обязан уже в июне ввести против РФ довольно жесткие санкции за попытку отравления Навального. Если введёт — я не прав: жесткость и решительность его никуда не делись. Но если начнёт юлить и искать отговорки, тогда дело плохо. Скоро узнаем правду».



Политолог Олеся Яхно подвела свои итоги саммита в Женеве: «Коротко об итогах саммита Байден-Путин.

1. Все прогнозировано — и темы, и возможные результаты, которые есть в очень отдельных сферах. В этом смысле, саммит действительно несколько скучный.

2. Публичное «summary» (имею в виду брифинги президентов) только лишь подтвердили разные позиции сторон, в том числе на уровне поведения и изъяснения. Байден выглядел спокойнее, чем Путин.

3. Обе стороны были хорошо подготовлены и заранее понимали разность позиций.

Для Путина, думаю, был важен: 1).сам факт встречи, для демонстрации значимости (в Женеве не только состоялась встреча Горбачёва и Рейгана в 1985 году, но и встреча Эйзенхауэра с лидерами Франции, Великобритании и СССР в 1955 году; 2).понимание приоритетов Запада и готовности их отстаивать.

Для Байдена, думаю, было важно: 1).стать выразителем позиции коллективного Запада (вы удивитесь, но как сказал ранее Байден, лидеры стран-членов НАТО были благодарны за возможность проговорить вопросы, которые будут обсуждаться на встрече с Путиным; видимо, Запад опасается одновременности экспансионизма со стороны России и Китая); 2.донести позицию Запада, которая во многом была сформулирована на саммитах G7, НАТО, США-ЕС, и понять, насколько Россия может действовать в рамках международного права.

В целом, встречу считаю позитивной. Запад, пожиная последствия накопленных ещё при Обаме и Трампе проблем (проблему Сирии, например), понимает, что отвечать на вызовы нужно своевременно. Иначе — это чревато новыми проблемами. Россия, думаю, понимает эту трансформацию в восприятии Запада. Китай — это и разделяющий, и объединяющий вызов.

Ну а что касается Украины, то самое революционное заявление (по итогам всех июньских саммитов), на мой взгляд — это, пожалуй, слова о том, что аннексия Крыма и война на Донбассе не являются препятствием для возможного членства в НАТО. Куда большее препятствие — это внутренняя слабость Украины (отсутствие системных трансформаций). А революционное — потому что во многом обессмысливает мотивацию субъекта агрессии (все эти особые статусы нужны исключительно для обездвиживания евроатлантического курса Украины)».



Российский журналист Максим Юсин проанализировал месседжи двух лидеров и даже их поведение на публике: «Каковы итоги саммита Путин — Байден? Пока, чисто в хронологическом порядке, мы можем судить об этом только по пресс-конференции российского президента — его американский коллега решил выступить позднее.

Вначале — психологические наблюдения. Общаясь с журналистами по итогам переговоров с Байденом, Путин явно чувствовал себя в своей тарелке, в какие-то моменты возникало ощущение, что он кайфовал, дирижируя пресс-конференцией, а подчас и подтрунивая над корреспондентами, задававшими вопросы. После неудачных, а уж тем более провальных переговоров так себя не ведут.

Путин начал с позитива. Во-первых, принято решение о возвращении в Москву и Вашингтон послов обеих стран — причём в ближайшее время.

Во-вторых, договорились о возобновлении консультаций дипломатов по «всему комплексу взаимодействия», как выразился Путин. Именно этого не хватало в годы президентства Трампа: диалог двух ядерных сверхдержав тогда практически прервался. Это не просто неразумно — это смертельно опасно.

В-третьих, по словам Путина, тема Украины обсуждалась «не очень подробно». И это хороший знак. Именно эта страна была едва ли не главным раздражителем в российско-американских отношениях в последнее время. Чем меньше погружались в эту тему на саммите, тем лучше.

И ещё один позитив — фраза президента РФ, что США подтвердили: в основе урегулирования в Донбассе должны лежать Минские соглашения. Для Киева, который при каждой возможности требует их пересмотра, это не слишком обнадёживающий сигнал.

Впрочем, не будем спешить делать окончательные выводы об итогах саммита. Важно, в какой тональности будут выдержаны заявления американских официальных лиц в ближайшие дни. Поддержат ли они позитивный (и уважительный по отношению к партнёру) настрой Путина.

Что на самом деле происходило за закрытыми дверями, мы узнаем не скоро. А может быть, вообще не узнаем. И это хорошо. Лишняя публичность только мешает.

И ещё один момент. В дипломатии и геополитике важны в том числе и символические моменты. А для России, где вопрос «Ты меня уважаешь?» стал чуть ли не частью генетического кода, этот момент важен особенно.

В этом плане саммит в Женеве стал, безусловно, победой Путина. США общались с Россией на равных. Визуальной иллюстрацией этого стали флаги двух стран, которыми внимательные хозяева украсили мост, ведущий к месту переговоров и показанный, думаю, во всех сюжетах всех мировых телеканалов.

Именно такого общения Москве не хватало с тех пор, как президент Обама стал пренебрежительно говорить о её «разорванной в клочья» экономике. С Кремлём в такой тональности общаться категорически не следует. Его можно не любить, но его обязательно надо уважать. В отличие от Барака Обамы, команда Джозефа Байдена это, похоже, поняла».

