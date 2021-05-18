Бред с брендовым топливом. В воскресенье Минэкономики срочно выписало разъяснение, которым «вывело» брендовые марки топлив из-под действия постановления о госрегулировании. Мол, продавайте на здоровье.
Но есть вопросы. Например, работает ли разъяснение их фейсбука в суде?
В постановлении Кабмина в Перечне регулируемых марок топлива однозначно сказано: бензин А-95 и дизельное топливо. Все фирменные марки топлив прежде всего являются бензином А-95 и дизельным топливом. Поэтому, что бы там ни писало Минэкономики, за продажу сверх граничной цены можно полностью обоснованно наказать. Это и есть главная причина того, что не все сети возобновили продажу этих марок.
Но ситуация показала еще один интересный момент. В сети Socar нет «простого» дизтоплива, зато есть две марки фирменного NANO ДТ и DIESEL NANO Extro. Сеть продолжает реализацию обеих марок по ценам выше установленных регулятором. Выходит, так могут сделать и другие, обозвав «обычный» дизель или оставив на колонках только фирменный.
Вот только вряд ли такую изобретательность оценят в Кабмине.
Это лишь первый очевидный ляп решения о госрегулировании. Уверен, каждый день будет открываться что-то новое.