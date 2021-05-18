На украинских АЗС исчезло топливо премиального качества — бензин А-95 и дизтопливо. Это стало ответом крупных операторов рынка на решение властей отрегулировать рынок. А именно на введенное правительством госрегулирование цен на топливо. Эксперт топливно-энергетического рынка Сергей Куюн отреагировал на волнения на топливном рынке

Глава фракции «Слуги народа» объяснил, зачем нужно госрегулирование цен на топливо © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Но есть вопросы. Например, работает ли разъяснение их фейсбука в суде?

В постановлении Кабмина в Перечне регулируемых марок топлива однозначно сказано: бензин А-95 и дизельное топливо. Все фирменные марки топлив прежде всего являются бензином А-95 и дизельным топливом. Поэтому, что бы там ни писало Минэкономики, за продажу сверх граничной цены можно полностью обоснованно наказать. Это и есть главная причина того, что не все сети возобновили продажу этих марок.

Но ситуация показала еще один интересный момент. В сети Socar нет «простого» дизтоплива, зато есть две марки фирменного NANO ДТ и DIESEL NANO Extro. Сеть продолжает реализацию обеих марок по ценам выше установленных регулятором. Выходит, так могут сделать и другие, обозвав «обычный» дизель или оставив на колонках только фирменный.

Вот только вряд ли такую изобретательность оценят в Кабмине.

Это лишь первый очевидный ляп решения о госрегулировании. Уверен, каждый день будет открываться что-то новое.

