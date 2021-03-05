По крайней мере именно это пообещал Игорь Матович России за 2 млн доз спасительных доз препарата. Такое заявление прозвучало в эфире Radio Express. Поняв, что журналист не оценил чувство юмора, Матович разъяснил: «Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели». Напомним, что с 1920 по 1939 год большая часть нынешней Закарпатской области Украины входила в состав Чехословакии.
МИД Украины в ответ на шутку словацкого премьера заявило: «Независимо от мотивов, жанра или контекста заявления… которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений».
Позже Матович в своем «Твиттере» извинился перед украинцами, написав: «Позиция Словакии в отношении территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Приношу свои извинения всем украинцам за мою неадекватную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия. Словаччина — твій друг".
Шутки шутками, а борьба (в том числе политическая) за вакцину и вокруг нее разворачивается серьезная. Словацкое правительство подверглось критике и оказалось на пороге отставки за то, что обратилось к России за вакциной. В четверг, 4 марта, премьер-министр Игорь Матович на своей странице в ФБ написал тревожный пост: «Вчера поздно вечером я получил официальное предложение от производителя вакцины Sputnik V, что в ситуации, когда их вакцину в Словакии возненавидели настолько, что партнерам по коалиции угрожает распад правительства, они готовы расторгнуть весь контракт на 2 000 000 вакцин сегодня. Без каких-либо санкций против Словакии и с учетом того, что 40 стран ожидают появления Sputnik V. Лично я их полностью понимаю. Если бы я был на их месте, мне также было бы неудобно, если бы мой спасительный препарат использовался для политической борьбы. В два раза больше чем 40 стран просят о поставках в кратчайшие сроки. Поэтому я прошу своих коллег дать ответ быстро (сегодня). Сотни людей умирают каждый день, и, вместо того чтобы сосредоточиться на поиске вакцин, некоторые считают самой большой проблемой Словакии то, что мы позволили себе заказать 2 миллиона эффективных вакцин для жителей Словакии, совершили принципиальную ошибку, потому что она из России. Серьезно? Неужели мы так глубоко пали, что совсем не заботимся о здоровье и жизни людей?»