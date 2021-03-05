Премьер Словакии предложил Закарпатскую Украину за российскую вакцину Спутник V, но это была шутка, которая вызвала бурную реакцию в соцсетях

По крайней мере именно это пообещал Игорь Матович России за 2 млн доз спасительных доз препарата. Такое заявление прозвучало в эфире Radio Express. Поняв, что журналист не оценил чувство юмора, Матович разъяснил: «Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели». Напомним, что с 1920 по 1939 год большая часть нынешней Закарпатской области Украины входила в состав Чехословакии.

Премьер Словакии покаялся за шутку про Украину © Пресс-служба правительства Словакии | Пресс-служба правительства Словакии | Перейти в фотобанк

Позже Матович в своем «Твиттере» извинился перед украинцами, написав: «Позиция Словакии в отношении территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Приношу свои извинения всем украинцам за мою неадекватную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия. Словаччина — твій друг".