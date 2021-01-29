Политолог Василий Стоякин на своей странице в Facebook рассказал о своем знакомстве с актером Василием Лановым

Мой мемуар о знакомстве весной 2018 года:

«Лановой, что легко угадывается по его фамилии, украинец (он сам, правда, употребил другое слово, запрещенное в фб). Родился в селе Стрымба Кодымского района — в 160 километрах (на самом деле — в 220) от Одессы, почти на границе с Винницкой областью.

Прощайте, капитан Грэй, прощайте, товарищ Варавва. Как жил и умер Василий Лановой © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Сначала наши отступали. Приехали немцы в мотоциклах. А за ними огромные, до горизонта, колонны наступающих войск.

Дед Иван, сложив руки на ворота и положив на них подбородок, глядя на все это, произнес:

— Ну все, пропали м/скали.

А потом была весна 1944 года. Немцы отступали по страшной грязи на огромных чешских грузовиках. Когда они ломались или застревали, их поджигали. Весь горизонт был в дымных факелах.

Дед Иван, ровно в той же позе произнес:

— Тю, ты дывы. М/скали немцам зад надрали…

24 июня 1945 года Лановой был уже в Москве. Вечером он, с другими мальчишками, по крышам обошел оцепление и пробрался на Красную Площадь.

Ему запомнилась груда немецких знамен перед Мавзолеем, которую опасливо обходили дети, и фигура Сталина, который оставался на трибуне, несмотря на то, что парад давно закончился…

П.С.: В 84 года Лановой в очень неплохой форме. Быстро ходит, элегантно движется по сцене. Отлично говорит и поет. Пел он, традиционно, песню из фильма "Офицеры"».

От редакции: Актер Василий Лановой скончался от COVID-19 в возрасте 87 лет 28 января 2021 года, спустя менее двух недель после своего дня рождения.

Источник