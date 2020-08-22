Президент Зеленский, посетив литературно-художественный фестиваль «Толока», который проходит в Запорожье, купил книгу на русском языке. Эта новость стала очередным поводом для упреков президента в зраде. И снова подняла проблему русского языка

Борьба с книгами на русском языке ведется в Украине уже шесть лет. Большинство российский издательств вынуждены были уйти с рынка. Русскоязычные книги попадают на прилавки фактически случайно и продаются втридорога. Первой подняла информационный шум о том, что Зеленский купил русскую книгу, журналист Эмма Антонюк. Она написала в своем ФБ: «Я надеюсь, что после огласки, благодаря моему посту о походе Зеленского на "Толоку" случится три вещи: «Эти проклятые русские». В украинском книгоиздании разгорелся ксенофобский скандал © Facebook, Наш Формат

1. Президент на книжных фестивалях будет делать заявления о поддержке украинского книгоиздания.

2. Мы не будем покупать книги московских изданий. Особенно, когда есть такие же, но от украинских издательств с украинским переводом.

3. Вы приобретете "Медвежий угол" издательства Книголав. Украинские издательства должны получить от этой неприятной истории хоть какую-то пользу.

Предлагаю сделать флешмоб в поддержку отечественных издательств. Чтобы всякие "Синдбад» не двигали их с рынка. Запостить фото с книгой украинского издательства. Напишите, почему советуете ее прочитать, поставьте тег»

Коллегу поддержала и Янина Соколова, не упустив возможность попиарить собственную книгу: «Эх…Еще бы 5 см правее и купил бы нашу книгу «Я, Нина». Владимир Зеленский закрыл бы сразу несколько вопросов на сегодня и поехал бы на Банковую Д'Артаньяном. Или мог бы приобрести книгу Олега Сенцова, которая лежала совсем рядом. Она великолепна. Олег Сенцов подарил мне ее месяц назад, рекомендую. А так, опять зашквар. Президент воюющей страны. Демонстративно на камеры, после 14 тыс смертей от агрессии РФ, покупает книгу российского издательства Синдбад Медвежий угол Фредерика Бакмана, при том, что если именно эту искал (нэ, ну может же, хотел именно эту и тут бац командировки в Запорожье), то есть на украинском языке такая же книга издательства Книголав. #какаяразница»

Этот пост прокомментировал украинский поэт Андрей Любка одним словом: «Идиот». Поддержать единомышленника решил бывший Генпрокурор Юрий Луценко, пошутив: «Не трогай Льва Толстого». Чем оскандалился на весь Фейсбук. «Остроумная» шутка и литературные аллюзии только показали незнание Луценко не только юриспруденции, но и школьной программы по литературе. На замечание, что «Идиот» написал не Толстой, а Достоевский, Луценко признался, что ему стыдно.

Политтехнолог Дмитрий Раимов не вдавался в литературные и языковые аспекты, а проанализировал поступок Зеленского с точки зрения пиара: «РЕШИМ PR ЗАДАЧУ? Запорожье. Вы Президент Украины. Вы пришли на книжную ярмарку. Лежит две книги. Одна на украинском, вторая издана на русском. Какую вы выберете? Напомню. Вы — Институт. Мы не говорим о том, на каком языке читаете, увидели ли вы вторую. Ваше решение и ваш выбор — политический. И своего рода сигнал».

Журналист Татьяна Гонченко написала, что самое забавное в этой истории то, что украиснкое издательство, которое представило эту же книгу на украинском языке, принадлежит «1+1», «родному» медиа Зеленского: «Слушайте, у меня прям бомбит.

1. Ты президент Украины. В которой война с Россией уже 6 лет продолжается.

2. Приезжаешь на литературный фестиваль, чтобы типа показать, какой ты умный.

3. В украинских издательств после коронакризиса ситуация так себе. Это всем очевидно.

4. И ты под камерами покупаешь русскоязычную книгу МОСКОВСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА!

5. Да что же ты за довбодятел такой, если не додумался, что это даже с точки зрения пиара — адская хернище??? Ну как?

6. А еще у этой книги есть украиноязычный перевод от издательства "Книголав", созданное по инициативе группы «1 + 1 Media». Но это такое, джаст смешно».