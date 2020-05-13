Экс-премьер Украины Николай Азаров проанализировал онлайн-урок истории для украинских школьников во время карантина, учителем в котором выступил директор Института национальной памяти Антон Дробович

Антон Дробович против святого Георгия © Белый Кофе

Дробович заявил, что между СССР и нацистской Германией якобы было «много общего», а также, что страны были «союзниками» на начальном этапе Второй мировой войны.

Детям также показали видео, в котором призвали внимательно следить за использованием «неправильного» названия «Великая Отечественная война».

«Помните, Великая Отечественная война — это идеологически окрашенное и с научной точки зрения не совсем корректное название советско-немецкой войны. Будьте бдительны, ведь это название — продолжение советского мифа о войне», — сказано в ролике.

Это прискорбно, что Зеленский разделяет точку зрения всяких таких Дробовичей.

Ведь они сейчас забивают голову детям всякой чушью, отказываются от своей памяти. А ведь именно наши деды победили фашизм, который сейчас ползучей гадиной ползет по нашей стране.