Украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook отмечает, что более глубокое падение украинской экономики происходит из-за ее малых размеров и открытости, поэтому она падает синхронно с падением мировых сырьевых рынков

Прогноз по Украине примерно в 2,5 раза хуже, чем в среднем по миру. И если мы посмотрим все предыдущие глобальные кризисы последних лет, то увидим, что Украина всегда падала в 2-3 раза глубже, чем весь остальной мир.

Сейчас в развитых странах темпы падения связаны с колоссальным обвалом в третичном секторе экономики: торговле, секторе услуг, медицине, науке, образовании и т.д. Третичный сектор экономики в так называемых постиндустриальных экономиках составляет 70-80% ВВП. А карантин ударил в первую очередь именно по этим отраслям. Прикладная украинская политэкономия. Как Ахметов с друзьями съел наше будущее © РИА Новости, Ирина Александрова | Перейти в фотобанк

У нас же падение происходит вследствие того, что в Украине открытая, малая, сырьевая экономика. У нас практически прямая корреляция между ВВП и поведением цен на мировых рынках. И падает наша экономика синхронно с падением мировых сырьевых рынков.

Если страна производит продукцию с высокой добавочной стоимостью, то добавочная стоимость тушит или поглощает ценовое падение. МВФ когда-то проводил исследование, которое показало, что в случае кризиса цены на сырьевые товары падают на 10-15% по различным группам, а цены на товары с высоким уровнем добавочной стоимости — на 2-3%. Но у нас уровень добавочной стоимости, который продуцируется нашей экономикой, ничтожно мал для того, чтобы амортизировать кризисную волну. Поэтому наши темпы падения будут намного выше, чем в тех развивающихся странах, где есть производства.

Во время этого кризиса наиболее пострадали либо сырьевые страны, максимально раскрытые, такие, как Украина. Либо страны с высоким уровнем развития третичного сектора. А более-менее отскочили страны, которые умело соединяли две эти концепции, то есть модель экзогенного роста, нацеленную на внешние рынки, и модель эндогенного роста, нацеленную на внутренний рынок, на сектор услуг. В частности, наиболее ярко этот синтез выражен в Китае.

Согласно прогноз МВФ, в Китае в этом году экономика не упадет, а вырастет, хотя и всего на 1,2%.

Прогнозы МВФ носят дискретный характер, то есть они основываются на той ситуации, которая имеется на сегодняшний день. Можно предположить, что в дальнейшем эти прогнозы будут еще пересмотрены в сторону ухудшения.