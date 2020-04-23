О возможном назначении М. Саакашвили.

Последствия такого решения Зеленского очевидны — это жесточайший конфликт внутри власти. Вспомним хотя бы о распрях между Аваковым и Саакашвили. Они вдвоем будут расшатывать лодку под названием «власть» еще сильнее.

Сейчас Украине нужны профессионалы, которые в это сложное время смогут аккумулировать все силы для спасения экономики страны. Является ли таковым одиозный грузин?

Иногда они возвращается. Саакашвили как инструмент установления контроля Демпартии США над Украиной
Иногда они возвращается. Саакашвили как инструмент установления контроля Демпартии США над Украиной
© AP, Efrem Lukatsky

Чем запомнился украинцам Саакашвили, ведь ему уже выпадала возможность занимать высокие руководящие посты в нашем государстве?!

Во-первых, тем, что вербовкой «грузинских снайперов» для поездки на Майдан занимался соратник Саакашвили Мамука Мамулашвили, позже ставший командиром «Грузинского легиона».

Кроме того, вспоминаются его позорная беготня по крышам, штурм украинской границы и коррупционные схемы.

Напомню и о предложении Саакашвили «построить на границе с Донбассом стену и забыть про него». Безусловно, оно блещет свежестью мысли и оригинальностью проекта, но только свойственно исключительно пациентам сумасшедших домов.