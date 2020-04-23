О возможном назначении М. Саакашвили.
Последствия такого решения Зеленского очевидны — это жесточайший конфликт внутри власти. Вспомним хотя бы о распрях между Аваковым и Саакашвили. Они вдвоем будут расшатывать лодку под названием «власть» еще сильнее.
Сейчас Украине нужны профессионалы, которые в это сложное время смогут аккумулировать все силы для спасения экономики страны. Является ли таковым одиозный грузин?
Чем запомнился украинцам Саакашвили, ведь ему уже выпадала возможность занимать высокие руководящие посты в нашем государстве?!
Во-первых, тем, что вербовкой «грузинских снайперов» для поездки на Майдан занимался соратник Саакашвили Мамука Мамулашвили, позже ставший командиром «Грузинского легиона».
Кроме того, вспоминаются его позорная беготня по крышам, штурм украинской границы и коррупционные схемы.
Напомню и о предложении Саакашвили «построить на границе с Донбассом стену и забыть про него». Безусловно, оно блещет свежестью мысли и оригинальностью проекта, но только свойственно исключительно пациентам сумасшедших домов.