Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook предсказал, чем закончится очередной приход в украинскую власть одиозного грузина – Михаила Саакашвили

О возможном назначении М. Саакашвили.

Последствия такого решения Зеленского очевидны — это жесточайший конфликт внутри власти. Вспомним хотя бы о распрях между Аваковым и Саакашвили. Они вдвоем будут расшатывать лодку под названием «власть» еще сильнее.

Сейчас Украине нужны профессионалы, которые в это сложное время смогут аккумулировать все силы для спасения экономики страны. Является ли таковым одиозный грузин? Иногда они возвращается. Саакашвили как инструмент установления контроля Демпартии США над Украиной © AP, Efrem Lukatsky

Чем запомнился украинцам Саакашвили, ведь ему уже выпадала возможность занимать высокие руководящие посты в нашем государстве?!

Во-первых, тем, что вербовкой «грузинских снайперов» для поездки на Майдан занимался соратник Саакашвили Мамука Мамулашвили, позже ставший командиром «Грузинского легиона».

Кроме того, вспоминаются его позорная беготня по крышам, штурм украинской границы и коррупционные схемы.

Напомню и о предложении Саакашвили «построить на границе с Донбассом стену и забыть про него». Безусловно, оно блещет свежестью мысли и оригинальностью проекта, но только свойственно исключительно пациентам сумасшедших домов.