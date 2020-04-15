Украинский финансовый аналитик Сергей Фурса на своей странице в соцсети Facebook отметил, что безответственное желание некоторых украинских политиков не отдавать долги МВФ и объявить дефолт может перевести Украину в разряд таких стран, как Афганистан или Йемен

Украинских политиков вдохновил пример двадцати с лишним стран, которым МВФ списал долги. Они тоже так хотят. Ну что же, если украинские политики будут продолжать в том же духе, то Украина, конечно, может оказаться списке этих стран, между Йеменом и Афганистаном.

В Украине, как мы видим, множество талантливых управленцев. Но вряд ли украинскому бизнесу или украинским гражданам хочется попасть в такое соседство. И как вы можете махнуть рукой на десятку, которую одолжили соседу Васе, который давно спился и вряд ли способен как отдать вам эту десятку, так и вспомнить, что он у вас ее брал, так и долги иногда списывают самым безнадежным заемщикам. Хорошая такая цель. Хорошая мечта. Стать безнадежным заемщиком, бомжом и пропойцей, чтобы не платить по долгам. Конец эпохи бедности. Украина: есть ли жизнь без МВФ? © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Украинские политики, выросшие на принципах 90-х, не любят платить по долгам. Кинь ты, пока не кинули тебя, так они мыслят. А еще они не любят МВФ, как малолетний хулиган не любит директора школы. Беда в том, что если бы не их принципы кидалова, если бы они не повторяли слово «дефолт» по поводу и без, то, может быть, Украина бы, как и большинство цивилизованных стран, не нуждалась бы в поддержке МВФ даже в периоды кризисов. Но поскольку они привыкли кидать и Украине никто не верит, то привлечь деньги инвесторов, как делает Польша и Бразилия, США и Япония, мы не можем. И приходит МВФ, который пытается перевоспитать украинскую элиту. И не дает им делать мерзкие делишки.

И вот так вот украинский депутат разрывается между Афганистаном и Польшей. Жить он хочет обещать людям как в Польше, а долги хочет, чтобы списывали, как Афганистану. Потому что жить как в Афганистане в Украине не захочет никто. А платить по долгам и делать реформы, как в Польше, не хочет украинский депутат.

А еще есть украинский народ. Который говорит, что не хочет сотрудничества с МВФ и привлекать новых долгов. Потому что депутат ему из каждого телевизора уже рассказал, что МВФ — это долговая кабала. И не важно, что долги привлекают все страны мира, в том числе чтобы отдавать старые долги, просто цивилизованные страны делают это в рабочем режиме и ежедневно, а Украине нужно устраивать пляску с МВФ.

Но в телевизоре об этом не говорят, там есть лишь долговая петля на шее простого украинца, который хочет ее сорвать. Правда, и дефолта он тоже не хочет, этот простой украинец. И застыл в позе, почти как украинский депутат. Между нежеланием брать новый долг, про который ему рассказали, что это зло злющее, и нежеланием оказаться нищим и босым в результате дефолта. У МВФ проснулся аппетит к Украине. Главные темы соцсетей 6 апреля © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В новом долге нет проблем, если не растет долговая нагрузка. И долги надо отдавать, если вы хотите жить хорошо. И привлекать новый долг, чтобы отдать старый — нормальная практика, так работает вся мировая экономика, и другой экономики у нас для вас нет. Как и других законов физики. И что не очень подходит для простого человека, всегда иметь долг, то абсолютно нормально для государства и корпорации. Главное — иметь возможность обслуживать свой долг и всегда иметь доступ к возможности перекредитоваться. А вот это вот все уже зависит от того, хотим мы как в Польше или как в Афганистане. Польша не говорит на каждом углу о дефолте и привлекает деньги дешево. И всегда платит по своим долгам. Как Ланнистеры. А Афганистан может не платить. Да. Но ему и не даст никто в долг. А если даст, то под бешеный процент.

Думайте сами, решайте сами, что вам больше нравится. Польша или Афганистан. И сейчас мы стоим у перекрестка, на котором написано «Прими антиколомойский закон». Если примешь, пойдешь в сторону Польши. Если нет, побежишь в сторону Афганистана. С приятной перспективой, что лет через 10 тебе вообще спишут все долги. Но до этого просто спишут. Страну.