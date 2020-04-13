Депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему он не верит в перспективу уголовного преследования Татьяны Черновол

Странный народ эти журналисты: получил больше десятка просьб прокомментировать дело Черновол. Объясняю. При Зеленском Черновол не сядет. Как и другие одиозные представители постмайданного режима.

Во-первых, Зеленский последовательно продолжает политику Порошенко, и политика эта не предусматривает «посадок» своих, а для Зеленского герои Майдана теперь уже «свои».

Во-вторых, закон о майданной амнистии-2014 не только освободил от уголовной ответственности всех активистов Майдана и запретил следователям собирать доказательства их преступлений, но и обязал прокуроров уничтожить уже собранные доказательства.

В-третьих, профессионалов необходимой для расследования таких преступлений квалификации ни в ГБР, ни в прокуратуре просто нет.

И последнее. Черновол стоит первой в очереди за депутатским мандатом по спискам ПЕС. Уверен, что кто-то из депутатов ПЕС сдаст мандат и освободит для Черновол место в Раде, как в своё время освободили место для Вятровича.

А вот после того, как Черновол получит мандат, объявленная ей «підозра» должна быть вручена повторно, но уже за подписью генпрокурора, что, как вы понимаете, маловероятно, учитывая опыт подписания генпрокурором «підозри» Стерненко и Порошенко. Да и западные кураторы Украины, поддержавшие майдан, вряд ли позволят следователям «копать» по-серьезному…