Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook отметил, что решение о выделении срочной финансовой помощи Украине от МВФ будет принято, только если она докажет целевое их использование

Очередь в более чем 100 стран выстроилась в МВФ на получение пособий по причине коронавируса.

Кристалина Георгиева сообщает, что Фонд увеличил кризисный бюджет МВФ с 50 до 100 млрд.долларов, что при такой очереди на помощь — в общем-то капля в море. МВФ: в 2020 году произойдёт сильнейший экономический спад со времён Великой депрессии © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Очевидно, Украина в этой очереди далеко не на первых позициях. Так, уже принято решение первым оказать помощь Кыргызстану, Вьетнаму и Македонии.

Заявки на оказание помощи будут рассматриваться МВФ в ускоренном режиме. Как было сказано ранее, Украине предложено два транша 500 миллионов до конца этого года и 1,2 млрд долларов в следующем году в качестве антикризисной поддержки, в случае если Украина докажет, что деньги фонда будут использованы по назначению.

Тем не менее, Фонд не отрицает, что может выделить более 1 млрд долларов Украине уже в этом году. Все зависит от того, как будет действовать Украина.