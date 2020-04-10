Очередь в более чем 100 стран выстроилась в МВФ на получение пособий по причине коронавируса.
Кристалина Георгиева сообщает, что Фонд увеличил кризисный бюджет МВФ с 50 до 100 млрд.долларов, что при такой очереди на помощь — в общем-то капля в море.
Очевидно, Украина в этой очереди далеко не на первых позициях. Так, уже принято решение первым оказать помощь Кыргызстану, Вьетнаму и Македонии.
Заявки на оказание помощи будут рассматриваться МВФ в ускоренном режиме. Как было сказано ранее, Украине предложено два транша 500 миллионов до конца этого года и 1,2 млрд долларов в следующем году в качестве антикризисной поддержки, в случае если Украина докажет, что деньги фонда будут использованы по назначению.
Тем не менее, Фонд не отрицает, что может выделить более 1 млрд долларов Украине уже в этом году. Все зависит от того, как будет действовать Украина.