Российская журналистка Светлана Селиванова на своей странице в соцсети Facebook продолжает делиться личными впечатлениями о борьбе властей КНР с эпидемией коронавируса

Ничего не изменится.

Чем больше захлёбывается Запад в вирусе и чем заметнее становится победа Китая, тем больше немыслимых обвинений летит в его адрес. Бескорыстную помощь называют «пиаром», высокую степень сознательности общества объясняют исключительно «муштрой», открытость информации считают «ложью»: Информационный коронавирус: как эпидемия повлияла на власть в Китае © РИА Новости, Анна Раткогло | Перейти в фотобанк

«Утверждение, что в США больше смертей от коронавируса, чем в Китае, является ложным… это очевидно: коммунистическая партия Китая лгала, лжёт и будет продолжать лгать о коронавирусе для защиты режима», — заходится от злобы американский сенатор-республиканец Бен Сасс из штата Небраски.

Ну, не может, считает он, просто по определению, «авторитарная» система быть продуктивнее «либеральной», а «коммунистический раб» на поверку оказаться на сто голов выше «свободного западного» человека.

Уверена, в большой политике и после эпидемии ничего не изменится, как некоторые полагают. Скорее, только ненависти прибавится. Может, сравнение и не вполне корректное, но оно напрашивается: как до сих пор Запад не в состоянии смириться с победой Советского Союза в Великой Отечественной войне, так никогда он не примет и победу Китая над эпидемией.