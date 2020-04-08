Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook отметил, что новый генеральный прокурор, которая ранее с трибуны Верховной Рады требовала от своего предшественника объявить подозрение Порошенко, сама на этот шаг никогда не решится

Совет Венедиктовой: не плюй в колодец.

Когда Венедиктова, находясь на позиции руководите ГБР, с трибуны ВР гневно обвиняла генпрокурора Рябошапку в том, что он не подписывает ее подозрения на Порошенко, я улыбался. Улыбался, потому что уже прекрасно понимал, что Венедиктова будет назначена на место Рябошапки и…. не подпишет свое же собственное подозрение на Порошенко.

Так все и случилось! Более глупого и комичного положения, в которое Венедиктова загнала себя, а заодно и Зеленского, трудно даже и представить. Венедиктова против Порошенко и радикалов. Эксперты о судьбе громких уголовных дел на Украине © rada.gov.ua

Ну, пусть напористая, но туповатая карьеристка теперь мучается, а я этой связи я вспоминаю случай из своей деловой практики.

В торговом доме, куда я пришел в качестве кризис-менеджера, два начальника — маркетинга и продаж — находились в тяжелом конфликте друг с другом, как это часто бывает между маркетингом и продажами, — постоянно публично обвиняли друг друга в низком профессионализме и т.д. Маркетолог всячески поучал менеджеров по продажам, как надо продавать, ну а начальник продаж в свою очередь насмехался над глупыми идеями маркетолога. Ситуация накалялась, в борьбу втянулись все сотрудники двух отделов, и надо было срочно что-то делать.

В конце концов на одном из совещаний, где оба начальника со своими командами в очередной раз вошли в клинч, я предложил им обоим поменяться должностями на 6 месяцев и продемонстрировать на практике свои советы. Маркетологу лично показать, как надо продавать, а продавцу — как надо управлять маркетингом. В зале наступила полная тишина, оба задорных петушка, которые только что выстроили свои команды стенка на стенку, опешили и покраснели…

Как вы думаете, чем закончилась эта история?