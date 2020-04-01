Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в соцсети Facebook отметил: весьма символично, что в годовщину победы Зеленского в первом туре президентских выборов его политсила была вынуждена солидаризироваться с Порошенко

Год назад прошел первый тур выборов президента Украины, который не оставил шансов Петру Порошенко и предопределил победу Зеленского. Тогда за Зеленского голосовали в надежде на смену курса страны, которым ее вел Порошенко и Ко.

Год спустя, в ночь на 31 марта, партия Зеленского в союзе с партией Порошенко и с идеологически родственной Порошенко партией "Голос" протянула закон о продаже земли.

Союз этот возник не на почве взаимной любви, но вполне логичен. Так как Зеленский, оказавшись перед лицом многих вызовов, решил после некоторых колебаний (в ходе которых были уволены Гончарук и Рябошапка) все ж таки пойти магистральным курсом Порошенко. Грубо говоря — не послать в жопу МВФ (как Голобородько в фильме), а выполнить условия Фонда. Новая эпоха для Украины. Эксперты о введении рынка земли © REUTERS, AP

Это вызвало закономерный раскол во фракции «Слуга народа», и президенту пришлось искать союзников на стороне. Естественно, что самым очевидным союзником в деле продолжения курса Порошенко был сам Порошенко и родственный ему "Голос". Так что все закономерно.

Конечно, голосуя за Зеленского год назад, люди предполагали увидеть другой результат. Но, справедливости ради, стоит сказать, что уже на парламентских выборах летом 2019 года "Слуга народа" совершенно открыто и официально (устами Разумкова) заявляла, что будет голосовать за продажу земли, а ее список заполнили соросята. Да и Гончарук с Рябошапкой появились в команде Зеленского еще до выборов в Раду. Все это было известно, и «Страна» об этом тогда много писала.

Но людям хотелось убедить самих себя, что все будет по-другому.

Хорошо жить в иллюзиях. Одно плохо — долго так жить не получается.