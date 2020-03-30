Отставка двух ключевых министров - финансов и здравоохранения - и в обычное время событие не тривиальное, даже для Украине. А во время кризиса и эпидемии - вызов. Как отреагировали эксперт на новые кадровые эксперименты украинской власти - в обзоре соцсетей

Политолог Владимир Фесенко критически оценивает новости с Печерских холмов: «Спрашивают о моем отношении к замене министров финансов и здравоохранения. Критичное у меня отношение. Мне не нравится кадровая лихорадка в условиях кризиса, тем более в таких министерствах. Емец явно не вписался в нынешнюю власть, не нашел общего языка ни с Премьером ни с ОП. По Уманскому сложнее. Похоже он оказался слишком самостоятельным, да и его секвестр бюджета вызвал просто истерику и создал ему массу врагов. Хотя, на мой взгляд, в условиях кризиса, в который мы только входим, и министр здравоохранения и министр финансов должны иметь чрезвычайные полномочия».





Руководитель киевского "Всенародного комитета народного контроля" Владислав Бовсуновский назвал сегодняшние события катастрофой: «Министр на несколько дней))) Такого я еще не помню. АПД. В критический период, эпидемии и экономического кризиса, мы получили еще и политический кризис. Нет главы Минздрава, нет главы Минфина, и не пересмотрен бюджет. Это катастрофа. У меня смайлики только потому, что не могу уже плакать, могу только смеяться».



Бывший народный депутат Борислава Береза дал оценку в целом работе Верховной Рады сегодня: «ВР уволила главу Минздрава Емца и главу Минфина Уманского. И таки провалила назначение новых министров. В итоге, Емец и Уманский остались работать в Кабмине, но как исполняющих обязанности. Хотя может и замы будут и.о. Значит с ограниченными полномочиями. Фееричное монобольшинство. С головой не дружат. А еще депутаты провалили наполнение фонда по борьбе с коронавирусом, не голосовав за изменения в бюджет. За это проголосовали 223 депутата. Хорошо, что удалось проголосовать хотя бы за антикризисный закон. Но и за него "слуги" дали лишь 205 голосов. Сегодняшние голосования показали, что больше никакого монобольшинства в ВР уже нет. По факту есть лишь #моносброд.

Не голосовали сегодня закон о банках и закон о земле. Возникают вопросы. Зачем собирались? Чего хотели? В общем, КПД этого заседания пока минимальный.

Радует, что многие депутаты в масках и респираторах. А некоторые и в костюмах защиты. Хочется чтоб они рассказали в какой именно аптеке все это куплено, чтоб и остальные граждане Украины могли приехать туда и купить себе эти личные средства защиты».



Политик Евгений Мураев тоже не ждет ничего хорошего в перспективе для украинской действительности и даже намекает на фатальные последствия: «Уманский и Емец подали в отставку. В момент, когда единственные толковые и не зелёные уходят в отставку, совсем не радует, что твои прогнозы относительно грядущей перспективы сбылись. Наоборот, напрягает понимание того, что они были излишне оптимистичны. Пристегнитесь, Аннушка таки уже разлила. Лето будет жарким».



Бывший народный депутат Елена Бондаренко придумала новый термин для описания сегодняшних событий: «Министропад под попытку протащить вопрос о продаже земли. Какие же все-таки они убогие. И Сивоху уволили. Убогие вдвойне».



Журналист Аркадий Бабченко считает, что у нынешней власти нет ни стратегии, ни плана действия, что в нынешних условиях — развал:

Когда у тебя министр здравоохранения во время пандемии залетает в кресло на две недели, а потом так же вылетает из него — это говорит не о заботе о здоровье населения, а исключительно о том, что у тебя нет ни команды, ни стратегии, ни понимания того, каковыми должны быть первая и вторая, ни рычагов управления и единственное, что тебя по-настоящему интересует — это твой рейтинг, который ты хочешь очистить дистанцированием от зашкварившегося чиновника. Каждый раз. И назначить на его место нового. Чтобы через две недели выкинуть и его. И опять. И опять. И опять. Причем каждый последующий результат хуже предыдущего. Потому что настоящие профессионалы, глядя на этот п…ц, уже никуда ни на какие должности не идут.

Эх, как славно дышится-то без Ульянки теперь! До чего ж, братцы, здорово! До чего ж, мои зеленые друзья, хорошо! Кушайте, кушайте. Выбрали — кушайте. Смачного.

Это развал управления. Это долбаные мартышкины метания. А вас предупреждали».



Его коллега журналист Юрий Бутусов написал об ответственности, а точнее ее имитации: «Вещи надо называть своими именами. Украина стала партой для обучения одного человека азам государственного управления, но самое печальное, что он, судя по всему, мало чему учится. И вопрос не в том, хорошо или плохо поступает власть. Президент, утратив контроль над собственным парламентским большинством и собственным правительством, не позволяет другим государственным институтам, и прежде всего парламенту, корректировать свои хаотичные метания из стороны в сторону.

В разгар финансового кризиса и переговоров с МВФ снят один министр финансов, затем второй министр финансов. При этом президент, совершая эту кадровую чехарду, не позволяет парламенту ни услышать программу действий, ни задать вопросы о причинах назначения, ни вопросы о причинах увольнения. Разве это системная государственная работа? Это глупая пацанская чехарда, полное не уважение парламента, граждан. Президент даже не пытается быть понятным и предсказуемым.

Кандидата в министры энергетики Буславец президент выдвинул даже без консультаций с собственной фракцией и профильным комитетом, в результате за несколько часов до голосования глава комитета написал в фейсбуке, что не собирается голосовать за кандидатуру министра, и за час до голосования президент отозвал ее кандидатуру.

В разгар коронавируса снят министр здравоохранения, абсолютно случайный и далекий от госменеджмента человек, и вместо нее назначили пожилого врача, которого в 2011-м уволили за профнепригодность через пять месяцев работы. Было ясно, что это провал, но президент это понял только через три недели. Послезавтра — послезавтра! — в стране начинается второй этап глобальной медицинской реформы, который затрагивает сотни медицинских учреждений, десятки тысяч медиков, миллионы пациентов. Все это также проходит без всякой мотивации, без дискуссий, без обсуждений.

Четыре месяца не назначается конкурс на директора Государственного бюро расследований — остается и.о.

С 4 марта президент не может обеспечить выполнение постановления правительства о замене руководства госкомпании "Центрэнерго" — не получается. Кабмин молчит, президент молчит, тишина, как будто так и надо.

Сегодня принят закон о продлении контрактов на питание в армии на год! Почему? Не сумели заключить реальные контракты на 2020-й год, провалили дело, и вместо принятия новых решений продлевают старое.

Президент самоустранился от ответственности за кризис, и записывает успокоительные ролики, оставив силовые структуры, экономику, гражданское общество и местное самоуправления один на один с проблемами.

И так сойдет! А если что — переголосуем. Это не власть — это имитация ответственности».

