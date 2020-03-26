Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что президент страны не должен взывать к олигархам быть социально ответственными, а должен государственную власть применить

Украина не Россия, а Зеленский не Путин. Знаете, в чём главное отличие президентов? В том, что Путин понимает, что такое власть. Путин не просит бизнес быть социально ответственным — Путин принуждает бизнес солидаризироваться с государством и народом, вводя нормативные ограничения на вывод капитала за рубеж.

Зеленский же просто просит. Нас — сидеть дома, бизнес — быть ответственным. Все должны слушать президента. Владимир, да никто вам ничего не должен! Обращение Путина: три источника, три составные части © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Власть — это способность навязать свою волю, способность принудить. Весь этот год вы просто пилите видеоролики и просите. А волю свою в это время навязывает Сорос.

В июне прошлого года вы уже просили бизнес быть ответственным и вкладывать в восстановление Донбасса. И что? Ахметов вложился в самый дорогой замок во Франции, а Коломойский даже два ларька не покрасил. Всё.

Сегодня вы даже словом не вспоминаете восстановление Донбасса — нет этой проблемы для вас больше. Сейчас закончится всё ровно тем же. Олигархи — это не друзья и не партнёры. Они никому и ничем не обязаны более, чем того требует от них закон.

А вот вы обязаны всем нам. Так в Конституции записано. Надо не к совести призывать, а эффективно пользоваться инструментами нормативно-правового регулирования.