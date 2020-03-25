Российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин на своей странице в соцсети Facebook заметил, что причиной массового заражения медперсонала в Испании стала катастрофическая ситуация с обеспечением врачей средствами защиты

Испания становится европейским лидером по темпам распространения коронавируса. За вчерашний день число заболевших там увеличилось почти на семь тысяч (6922), тогда как в Италии — на 5249.

Корреспондент французской "Монд" в Мадриде ответила на вопросы интернет-аудитории. Кто из друзей и подписчиков читает по-французски, посмотрите — там много интересного. Коронавирус в Европе: Британия и Польша копируют немецкие меры, в Швеции — практически никаких ограничений © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Я же выделю один момент. То, в чем другим странам (в том числе России) обязательно надо учесть опыт Испании — в том числе негативный. Среди заразившихся (всего их в стране сейчас чуть более 42 тысяч) — огромный процент врачей и других медицинских работников: около четырех тысяч!

Причина — катастрофическая ситуация с обеспечением их средствами защиты. В результате врачам самим приходится изготавливать халаты из мешков для мусора, самим дезинфицировать одноразовые хирургические маски, чтобы повторно их использовать (запасов нет).