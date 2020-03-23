Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook сравнил шаги нынешних властей страны с действиями руководства советской Украины во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Нормальная жизнь в Киеве парализована, неизвестно, что еще придумает власть?

Откровенно говоря, думал, что «черные первые дни» после аварии на Чернобыльской АЭС, которые в 1986 году нам довелось пережить в Киеве, так и останутся в памяти самым сильным потрясением. Тогда, будучи журналистом, много писал о самоотверженных и героических поступках по ликвидации аварии рядовых пожарных, военнослужащих, милиционеров, медиков и, конечно же, их командиров и республиканских министров. Кто спасёт Украину: МВФ, США, Китай, олигархи? Главные темы соцсетей 23 марта © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Увы, ошибался, сейчас, как говорится, всё покруче. А что происходит сейчас в Киеве? Видим, столицу практически перевели на осадное положение. При этом в Украине, даже с учетом тех тестов на коронавирус, которые сегодня доставили из Китая (кстати, получили не обещанные ранее 1 млн, а всего лишь 250 тыс.) наблюдается острая нехватка (их хватит лишь для проверки на заражение людей, возвратившихся из Европы). И, судя по всему, морально-нравственная атмосфера в Киеве очень сильно поменялась после трагического 1986 года.

Чего только стоят циничные рассуждения главы Минздрава Ильи Емца о том, что «Украинцев старше — мы же знаем статистику сколько у нас людей старше — 65 лет… Хоть и жаль, но средняя продолжительность жизни для мужчин составляет 65 лет. Я говорю, когда финансисты начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас… — я не шучу и не пугаю — которые у нас живы. Я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов…» Вот так, тех, кому за 65, — уже не надо учитывать в финансовых расчетах — они трупы.

Вот сейчас всё-таки пытаюсь понять, до какой планки у отдельных топ-чиновников могут упасть совесть и мораль? И в этом контексте нынешний карантин из-за коронавируса в Киеве совершенно не сопоставим с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы. Чего еще нам ждать?

А вообще народ у нас в массе своей очень терпеливый и отходчивый.