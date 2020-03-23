Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал тиражируемые некоторыми политиками на современной Украине идеи отгородиться от Донбасса стеной

У Киева есть четкая позиция по Донбассу, а у России ее нет совсем – политолог Михеев © РИА Новости, Александр Натрускин Лариса Ницой призвала отказаться от жителей Юго-Востока Украины, отгородившись от них стеной или забором. Ей жаль земли, но совершенно не жаль людей, поскольку они к ней враждебно относятся.

Напомню этой Ницой, что в свое время именно «ватный» Донбасс зарабатывал средства для того, чтобы на Западной Украине было что-то построено или отремонтировано. В то время, как именно Западная Украина была дотационной и развивалась исключительно за счет изъятия доходов из бюджетов Юго-Востока, а также за счет перераспределения доходов, сконцентрированных в столице общереспубликанских предприятий.

Да и куда стремиться? Туда, где население сокращается, смертность растет, рождаемость падает, все медицинские показатели ухудшаются?! Ведь за последние 6 лет, назвав это реформами и европейскими ценностями, в Киеве целенаправленно уничтожали народ Украины.